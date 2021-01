Au moment de lancer un site internet ou une application mobiles, il est important de penser au kit UI. Ce dernier va regrouper tous les éléments graphiques et parfois textuels nécessaires au bon développement d’un projet. L’UI étant essentielle dans tout projet, créer un kit UT permet d’économiser du temps !

Craftwork, dont plusieurs outils ont déjà été mis en avant à l’image de Palms, Flow Lava ou encore 404 Illustrations, vient de lancer un nouveau kit UI. Ce dernier nommé Deca UI KIT est un kit d’interface utilisateur « propre et clair » gratuit avec les éléments nécessaires pour créer des projets de design. Un outil pratique pour les designers, les UI…

Pour créer un workflow pertinent !

Parmi les points fort du nouveau freebie de Craftwork à savoir Deca UI Kit on retrouve, une bibliothèque de 150 composants, qui permettent de gagner du temps tout en traitant avec des graphiques, des popups, des boutons…

Au sein du kit on retrouve des fonctionnalités clés comme : la mise en page automatique, une palette de couleurs universelle, des composants faciles à éditer, des graphiques adaptatifs etc.

Le Deca UI Kit est compatible sur Figma et sur Sketch. Il est possible de le télécharger gratuitement tout en profitant de popups, de graphiques, de 20 illustrations provenant du Stubborn Generator (un générateur de personnages gratuit) etc. Avant téléchargement, tous les composants du Deca UI Kit peuvent être prévisualisés, afin de s’assurer que ce dernier répond bien aux besoins recherchés.