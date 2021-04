Comme nous le rapportions très récemment, les informations personnelles de près de 20 millions de Français se sont retrouvées en libre accès sur des forums utilisés par des hackers suite à un vol de données sur Facebook. Aujourd’hui, nous vous proposons un petit guide pour voir si vous faites partie des victimes.

Pour rappel, ce sont les données de 533 millions d’utilisateurs de Facebook qui sont concernées. Si le leak date de 2019 et qu’il a depuis été corrigé par le réseau social, les informations, elles, sont désormais disponibles gratuitement sur Internet. Pour chaque utilisateur, on retrouve le numéro de téléphone et son identité. Dans certains cas, son genre, sa date de naissance, le nom de son employeur, le statut de sa relation sur Facebook ou encore la ville où il habite y figurent également. Dans des cas plus rares, une adresse mail est aussi présente.

Ces données peuvent ainsi être exploitées par des hackers pour une usurpation d’identité, du phishing, des arnaques ou encore de l’extroquage d’argent. Il est donc important de savoir si vous êtes concerné par cette fuite pour mieux vous prémunir d’éventuels méfaits. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site spécialisé Have I Been Pwned, qui recense les fuites de données et qui est devenu une référence en la matière. Jusqu’à il y a peu, il permettait seulement de vérifier si l’on est victime d’un vol de données à travers une adresse mail ; avec cette affaire toutefois, son fondateur Troy Hunt a annoncé qu’il était maintenant possible de le faire grâce à un numéro de téléphone.

Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur le site de Have I Been Pawnd

Entrez votre numéro de téléphone en ajoutant bien l’indice +33 pour les Français, +32 pour les Belges ou encore +41 pour les Suisses, puis cliquez sur la mention « pwned? » à droite de la barre de recherche

Si la page est verte, alors vous ne comptez pas parmi les victimes du vol de données. En revanche, si la page devient rouge et affiche la mention « oh no – pwned! », cela signifie que vos données ont été compromises et font partie de la liste. Dans ce cas, il est recommandé de changer votre mot de passe sur le réseau social mais également d’activer l’authentification à deux facteurs pour renforcer la sécurité de votre compte.