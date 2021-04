Chaque jour, Spotify permet à des millions d’utilisateurs d’écouter de la musique. Grâce à son immense base de données, la plateforme peut déjà vous offrir des playlists personnalisées en fonction de vos dernières écoutes, des dernières sorties de vos artistes favoris ou encore d’artistes du même genre musical. L’entreprise suédoise a aujourd’hui décidé d’aller encore plus loin en dévoilant une nouvelle gamme de listes de lecture personnalisées : Spotify Mixes.

Artistes, genres et décennies ont droit à leurs propres playlists

Avec l’arrivée de Spotify Mixes, la plateforme souhaite recommander encore plus de contenu musical à ses utilisateurs. Trois nouvelles catégories de playlists personnalisées viennent ainsi faire leur apparition : « Vos mix par genre », « Vos mix par artiste » et « Vos mix par décennie ». Pour chacune d’entre elles, entre 5 et 6 playlists seront créées « en fonction de vos habitudes d’écoute et des artistes, genres et décennies que vous écoutez le plus » précise Spotify dans un communiqué.

Pour ce faire, le service de streaming audio va piocher dans des contenus avec lesquels vous êtes familier, mais aussi des chansons qui pourraient vous correspondre. Spotify Mixes sera ainsi l’occasion de faire de nouvelles découvertes tout en profitant de vos musiques préférées. La firme suédoise souligne que les nouvelles playlists proposées sont vouées à évoluer dans le temps afin de s’adapter à vos écoutes du moment.

La fonctionnalité Spotify Mixes est d’ores et déjà disponible pour les utilisateurs gratuits et Premium. Pour découvrir toutes les nouvelles playlists, rendez-vous dans la section « Conçu spécialement pour vous ».

Une nouvelle interface et une fonctionnalité Clubhouse

En quelques semaines, la plateforme de streaming Spotify a réussi à introduire plusieurs changements auprès de ses utilisateurs. L’entreprise a par exemple déployé une refonte de l’écran d’accueil de son application avec notamment un historique d’écoute de 3 mois, mais aussi une nouvelle interface visuelle afin d’unifier les versions Windows, Mac et web de son service.

Le géant du streaming a aussi profité de la fin du mois pour racheter Betty Labs, l’éditeur derrière l’application Locker Room, un réseau social audio pour les fans de sport. À travers cette acquisition, Spotify souhaite organiser une plateforme permettant aux internautes de discuter en temps réel à l’instar de Clubhouse.