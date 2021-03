Spotify a dévoilé aujourd’hui un tout nouveau design pour son application sur ordinateur. Il s’appliquera aux versions Windows, Mac, ainsi qu’à la version sur navigateur. Globalement, il ne s’agit pas d’une refonte, mais plutôt d’une petite mise à jour de l’interface utilisateur.

Cette annonce arrive à quelques jours d’une autre, pour laquelle Spotify présentait quelques changements visuels à venir sur son application mobile. La nouvelle version pour ordinateur suit ces traces, avec un design qui, dans l’ensemble, sera plus lisible. Quand tous les éléments dédiés à l’organisation ou la navigation étaient dans la barre de gauche, la mise à jour va les répartir avec un nouveau menu qui apparaitra en haut. De quoi limiter l’encombrement actuel.

Un autre élément clé de l’expérience utilisateur se voit aussi déplacé, et très épuré. L’espace destiné à la recherche passe d’une belle barre de recherche à une simple icône. Spotify a cependant pris soin de la placer à un nouvel endroit stratégique.

Sur la droite, en plus de la recherche, l’utilisateur pourra accéder à un autre menu, proposant un classement de playlists : les plus pertinentes, jouées récemment, ajoutées récemment, par ordre alphabétique, classement personnalisé.

Ce nouveau design ne vient pas sans nouvelles fonctionnalités. Et elles concernent les playlists Spotify. Il va être possible d’ajouter une description, mais également ajouter sa propre image afin de l’illustrer. Mieux encore, un autre barre de recherche s’appliquera à l’interface lorsque l’utilisateur sera entrain de la modifier afin d’ajouter plus facilement de nouvelles musiques.

Ces nouveautés s’avèrent révélatrices d’une partie des projets de Spotify. En effet, la plateforme de streaming musical compte capitaliser de plus en plus sur la curation, avec un public qu’elle appelle les playlisteurs. « Les playlisteurs sont incroyables sur Spotify, mais il semble qu’il y ait peu de possibilités d’interagir avec ces playlisteurs – ou pour ces playlisteurs de vraiment comprendre qui les écoute et de pouvoir construire ce deuxième groupe de créateurs [qui] créent indirectement en aidant d’autres personnes à trouver du contenu à écouter, » avait déclaré Daniel Ek, le PDG de Spotify lors d’une conférence. Cette mise à jour ouvre donc la voie vers une meilleure contribution des créateurs de playlist à l’expérience globale de Spotify.

Le service de streaming annonce que cette mise à jour sera déployée au cours des semaines qui viennent. Si vous souhaitez l’utiliser dès maintenant, la version web de Spotify est la première à avoir changé de design.