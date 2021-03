Twitter continue d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Peu de temps après avoir annoncé des fonctionnalités enrichies pour l’affichage des photos, le réseau social déclare tester actuellement le visionnage des vidéos YouTube directement depuis la page d’accueil. Une fonctionnalité attendue depuis longtemps par la plupart des utilisateurs.

Il est actuellement possible de regarder des vidéos YouTube depuis Twitter sans quitter la plateforme lorsque l’on est sur PC. En revanche, sur les systèmes mobiles les choses se compliquent un peu plus. Lorsqu’un utilisateur partage une vidéo YouTube depuis Twitter, il faut cliquer sur le lien qui redirige ensuite vers l’application ou le site mobile de YouTube, ce qui tend à gâcher l’expérience utilisateur. Visiblement très à l’écoute de sa communauté dernièrement, Twitter vient d’annoncer via son compte Assistance, l’intégration de YouTube sur l’application iOS de Twitter afin d’améliorer la navigation. Cela signifie donc qu’il sera à l’avenir possible de regarder des vidéos YouTube directement depuis son feed tout en continuant à faire défiler les autres tweets.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs — Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021

C’est l’API YouTube iFrame Player qui a été utilisée pour ce test. Pour le moment, il y a encore peu d’informations sur le sujet. La fonctionnalité est dans un premier temps testée uniquement sur iOS et dans certains pays (États-Unis, Japon, Canada et Arabie Saoudite) avant d’être déployée dans le reste du monde et pourquoi pas sur Android. En revanche, aucun calendrier n’a été communiqué par la société. Il arrive en effet souvent que des fonctionnalités soient testées avant d’être annulées faute d’intérêt suffisant.

Cette intégration de YouTube s’inscrit dans la volonté de Twitter de devenir une plateforme au service des créateurs. Dans un premier temps elle a annoncé le lancement d’un nouveau service par abonnement appelé « Super Follow » qui devrait permettre aux créateurs de publier sur Twitter du contenu exclusif à leurs abonnés. Le réseau social s’attaque désormais à une meilleure prise en charge des médias comme avec le support de la 4K pour les photos ou bien maintenant avec l’intégration de YouTube in-app. Nul doute que le petit oiseau bleu devrait nous réserver encore de belles surprises pour 2021.