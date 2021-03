Il semblerait que Twitter ait écouté les plaintes de ses utilisateurs. C’est sur son compte que la nouvelle a été annoncée, le réseau social teste actuellement deux nouvelles fonctionnalités au sein de ses applications iOS et Android concernant l’affichage des images.

« Parfois, il est préférable de le dire avec une image ou une vidéo » annonce Twitter. L’entreprise met ainsi le doigt sur un problème dont se plaignent de nombreux utilisateurs. Lorsqu’une image uploadée dans un tweet dépasse les standards imposés par Twitter, alors celle-ci est automatiquement recadrée sans que l’on puisse avoir la main sur l’aperçu. Un frein pour certains internautes dont le résultat pouvait ruiner une histoire lorsque l’on ne cliquait pas sur la photo pour la voir dans son ensemble.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021