Lorsqu’un site est en ligne, que celui attire du trafic, il est important d’aller plus loin, dans la connaissance des visiteurs. Savoir précisément ce que font les utilisateurs, quelles pages ils visitent, à quel moment ils quittent le site, etc, sont des informations essentielles pour optimiser l’entonnoir de conversion. Il existe sur le marché plusieurs outils comme Insignal ou encore encore Droptrim.

TruConversion est un outil de suivi et d’optimisation des entonnoirs, facile à utiliser qui offre des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des analyses de formulaires pour aider à élaborer les meilleures stratégies. C’est une alternative à des outils comme HotJar, Signal…

Un outil pour optimiser les entonnoirs de vente

Le tableau de bord de TruConversion permet de suivre toutes les statistiques liées au trafic : session, utilisateurs, pages vues… ainsi que les différents outils comme les heat maps, les enregistrements des sessions…

La création d’une carte thermique se fait en quelques minutes. Il faut donner un nom, choisir la taille de l’échantillon et enfin choisir une page du site. Les rapports des heat maps permettent de voir où les utilisateurs cliquent, ce qui attire leur oeil… D’autres informations peuvent être inspectées comme le navigateur utilisé.

Pour aller plus loin, les enregistrements des sessions utilisateurs permettent de regarder des sessions précises afin de mieux comprendre les parcours individuels.

Une compréhension complète des visiteurs

Pour les formulaires, TruConversion permet de tracker n’importe quel formulaire présent sur un site. Dans la partie statistiques, le nombre de session, le taux de conversion, le taux de réponse au formulaire et d’autres données seront fournies.

TruConversion peut s’intégrer avec de nombreux outils comme MailChimp, HubSpot …

Sur TruConversion, il est possible de définir plusieurs types d’entonnoirs de conversion. Au sein de ces derniers, le nombre d’utilisateur sera visible, le temps passé ou encore le taux de conversion sont des données facilement accessibles. La création d’un nouveau tunnel est très simple. Il suffit de le nommer et choisir parmi les préréglages proposés (page de départ, objectif…) ou encore l’activer dès la création ou bien programmer cet entonnoir.

Enfin, TruConversion offre une partie statistiques complète via la fonctionnalité « Rapports ». Il est possible d’aller plus dans le détail en utilisant des filtres avancés ou des périodes de temps bien précises.

TruConversion est un outil payant proposé en ce moment à seulement 29 dollars au lieu de 95 dollars. Une offre limitée à saisir rapidement.

