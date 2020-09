Pour échanger avec des utilisateurs, des clients, il est commun que les sites internet mettent en place des solutions comme Intercom par exemple. Un bouton est ainsi présent en continu sur le site et permet aux utilisateurs de discuter en temps réel avec un employé ou bien de trouver des réponses à leurs questions facilement. Autre solution qui se développe, l’utilisation de WhatsApp entre entreprises et particuliers.

ChatApp est un plugin gratuit, qui permet d’intégrer WhatsApp à n’importe quel site. Avec cet outil, Nick Duncan le fondateur de ChatApp souhaite améliorer les entonnoirs de conversion grâce à WhatsApp. Une idée pertinente, dans une ère où les réseaux sociaux et applications de messagerie sont des canaux privilégiés par les internautes.

Un outil pratique pour augmenter les leads !

La mise en place de ChatApp est très facile. Il faut dans un premier temps personnaliser le bouton de chat. Pour cela il faut indiquer son numéro de téléphone, personnaliser le titre du bouton ainsi que le message de bienvenue et décider de la position du bouton (gauche ou droite). Ensuite, des fonctionnalités supplémentaires et payantes sont disponibles. Pour y accéder, il faut entrer une clé API et payer deux dollars par mois. Parmi les options proposées on retrouve la possibilité d’afficher le bouton de chat sur mobile et sur ordinateur, le nombre de secondes à partir duquel le message apparaît etc. La dernière étape consiste tout simplement à ajouter le code du bouton à son site. Pour cela, il faut entrer son adresse mail.

Au niveau du fonctionnement, un utilisateur va ainsi pouvoir échanger facilement via ce bouton de chat, avec une entreprise et cette dernière pourra répondre directement via mobile ou ordinateur en fonction de l’application WhatsApp utilisée. L’utilisateur sera lui directement redirigé sur son application WhatsApp

Par ailleurs, Chat App propose également un plugin gratuit pour les sites sous WordPress.