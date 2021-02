Sur Internet l’attention des internautes est … limitée. Pour capter leur attention, il faut avoir une proposition de valeur qui répond précisément à leurs besoins ou tout simplement proposer quelque chose d’original qui retient l’attention. Récupérer des adresses mails est donc plus difficile, car il faut proposer en retour une vraie valeur ajoutée. De plus, les pop-ups proposés sur la majorité des sites sont tout simplement sans grand intérêt.

Tada est une application Shopify qui utilise la gamification et analyse le comportement d’achat des consommateurs pour proposer des jeux, avec des coupons personnalisés, créant ainsi un lien avec le client. Un outil pratique pour les e-commerçants, les blogueurs ou encore les équipes marketing. Ainsi il est possible d’obtenir plus de leads, de réduire l’abandon du panier d’achat, d’augmenter la valeur d’un panier d’achat ou encore d’améliorer les taux de conversion.

Des pop-ups ludiques et personnalisées

Tada propose des templates prédéfinis, mais il est également possible de créer des templates en partant de zéro. L’apparence entière du pop-up peut être personnalisés : l’emplacement, la couleur, la fréquence … Des comptes à rebours, des codes promo et des dates d’expiration des codes promo peuvent être définis afin de tirer le meilleur parti des pop-ups.

Ainsi, lorsqu’un visiteur sera sur un site, il verra apparaîtra un pop-up avec un jeu, lui indiquant pouvoir profiter d’une remise ou d’une offre spéciale s’il donne son adresse mail.

L’outil propose toute une partie analytics, Data Studio Analytics, afin de suivre les performances, voir si un pop-up fonctionne mieux qu’un autre, ou bien si une offre convertit plus qu’une autre. À noter, l’application s’intègre avec Mailchimp et Klaviyo.

Une offre exclusive est proposée sur Tada. L’outil est disponible à vie pour 49,99 dollars au lieu de 359,88 dollars. À ce prix, toutes les fonctionnalités de l’outil sont comprises et 30 000 impressions par mois sont incluses.

