Avoir un site c’est bien, suivre l’analytics aussi. Mais comprendre le comportement d’un utilisateur, ce qu’il fait, pourquoi il quitte une page, ou savoir sur quelles pages il passe beaucoup de temps c’est encore mieux ! Alors qu’il est parfois possible d’échanger avec certains clients pour comprendre leurs pain points, ce n’est pas toujours possible. Il existe sur le marché divers outils permettant de comprendre et suivre le comportement des utilisateurs.

Droptrim est l’un d’entre eux. C’est un outil d’analyse de sites web qui permet de générer des leads en fonction des visiteurs. Il est ainsi possible de suivre les visiteurs d’un site, rejouer leurs sessions, mais aussi rassembler des informations sur les visiteurs B2B. Un outil très pratique pour les entrepreneurs, spécialistes du marketing, chefs de produits et UX Designers.

Un outil tout-en-un avec des capacités illimitées

Concrètement DropTrim permet de découvrir tous les visiteurs qui quittent un site web. Pour cela, il est possible d’analyser chaque visiteur en fonction de leurs sessions passées, des actions réalisées et des pages visitées. Les liens, les formulaires peuvent donc être trackés.

Droptrim offre un enregistrement des sessions des utilisateurs afin de suivre précisément leur comportement. Les sessions peuvent être rejouées en replay, donnant ainsi la possibilité de trouver des opportunités.

De plus, des informations sur les utilisateurs actuellement en ligne sont fournies : quel appareil est utilisé, les pages les plus consultés, le pays dans lequel ils se trouvent, l’OS… L’outil détecte également l’utilisation de Proxy, VPN, afin d’éviter la fraude. Les IPS peuvent être bloquées.

Enfin, des cartes thermiques (ou heatmaps) sont également fournies. Ces dernières permettent de suivre ce que les utilisateurs regardent vraiment, à quoi ils prêtent vraiment attention.

Pour la partie leads, Droptrim obtient le nom des entreprises et les informations de ces personnes qui visitent un site, ainsi que la taille de l’entreprise, l’effectif, l’adresse du site…

Les utilisateurs peuvent facilement donner leur feedback et signaler des bugs, via des captures d’écran, des commentaires, des demandes de fonctionnalités, le tout via une fenêtre dédiée.

Droptrim profite d’une offre intéressante. L’outil vendu en temps normal à 500 dollars est affiché à 39 dollars, à vie. Il fonctionne alors pour un site, 300 000 pages vues par mois et offre toutes les fonctionnalités citées ci-dessus.

