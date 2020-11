Avoir un site est un bon début et permet de savoir combien de personnes s’y rendent chaque jour. Cependant, pour tirer des leçons, comprendre ce qui fonctionne ou pas, ou alors le taux de conversion qui est très faible, il est pertinent d’utiliser des outils de web analytics. Ces derniers permettent de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec un site, ce qu’ils font où ils se rendent ou encore quand ils quittent le site.

Insignal est l’un d’entre eux ! Cet outil permet de visualiser rapidement les interactions des visiteurs avec un site internet afin d’optimiser l’expérience de navigation et donc tenter de convertir plus de visiteurs ! Un outil complet qui se veut comme une alternative à Hotjar ou Mouseflow.

Des enregistrements complets des sessions d’utilisateurs

Dans un premier temps, il faut ajouter un site internet à l’outil Insignal. Un pixel doit être installé sur le site afin d’obtenir les différentes statistiques et enregistrements de l’outil. Concrètement, Insignal enregistre les différentes sessions des utilisateurs, afin de voir exactement ce que l’utilisateur a fait durant son passage sur le site et comprendre parcours.

Le tableau de bord de l’outil permet d’avoir un aperçu rapide des statistiques d’un site avec le nombre de pages vues, les sessions… Des données plus précises sont à disposition comme la source, le pays, l’appareil, l’OS, la langue… Il est également possible de suivre le trafic en temps réel. Via l’onglet « funnel », on retrouve des informations détailléds sur les utilisateurs (sur quoi ils ont cliqué) et leurs visites, ainsi qu’un enregistrement vidéo de leurs sessions. À noter : les informations personnelles comme un mot de passe, ou un numéro de carte de crédit, sont supprimées au préalable par l’outil.

Insignal permet d’obtenir des retours constructifs !

Insignal propose également des heatmaps des différents mouvements afin de comprendre les zones importantes d’un site et celles qui sont moins engageantes. Pour cela l’outil tracke les clics et les mouvements durant chaque visite.

L’outil permet également de récolter le feedbacks des visiteurs. Un widget personnalisable est disponible. Il est possible d’ajouter des emojis, du texte… Pour aller plus loin, il est également possible de créer des sondages afin d’obtenir des retours plus détaillés !

Insignal est un outil payant, proposé en promotion via Appsumo. Un accès à vie à l’outil est ainsi donné pour 49 dollars seulement, au lieu de 360 dollars. Cette offre permet d’ajouter 3 sites, réaliser 8 000 enregistrements par mois et profiter de 600 000 pages vues par mois, par site. Pour des sites avec plus de trafic ou pour tracker plus de sites, d’autres formules sont proposées.

