Au quotidien, les marques partagent régulièrement des contenus en lien avec leur secteur d’activité trouvés sur le web. Et s’il était possible d’utiliser cette veille pour booster son taux de conversion ? C’est ce que proposent les créateurs de Sniply. Il s’agit d’un outil en anglais qui permet d’insérer des Call-To-Action (CTA) sur les contenus que l’on partage.

Augmenter son taux de conversion web

Sniply propose des fonctionnalités variées, à commencer par le raccourcisseur d’URL. Il suffit d’intégrer son URL afin qu’elle soit modifiée et raccourcie. On accède ensuite à l’ensemble des statistiques liées à celle-ci. Bien que cette option soit utile, l’intérêt de Sniply est bien plus important. En effet, il permet d’ajouter son propre CTA sur n’importe quelle page web, que l’on en soit le propriétaire ou non.

Dans la même catégorie Comment Google tente d’échapper aux poursuites antitrust ?

Admettons qu’une entreprise e-commerce de sneakers souhaite partager un article sur une nouvelle paire de chaussures lancée par une célébrité. Il suffit de copier l’URL de la page et de la coller sur l’interface de l’outil. On crée ensuite son CTA. Il faut alors partager le lien généré en fin de processus, par exemple sur les réseaux sociaux, afin que les lecteurs interagissent avec le CTA. À noter que ces derniers peuvent être sous forme de pop-up textuel, de formulaire d’inscription à une newsletter, de publicité avec une image…

Grâce à l’option Sniply Summary, il est possible de ne faire apparaître que le contenu et le CTA sur une interface simple et épurée. Tout élément qui pourrait distraire la lecture et détourner l’attention du CTA sont supprimés, dont les publicités des concurrents.

Bien entendu, il est indispensable de suivre les performances du bouton ou de la bannière qui a été ajoutée. Pour cela, il suffit d’utiliser le tableau de bord de Sniply. Il regroupe toutes les métriques les plus importantes : évolution du taux de conversion web, taux de clic, taux de rebond ou encore le temps passé sur les pages. Les CTA peuvent aussi être ajoutés à Facebook Pixel, Twitter Pixel et Google Ads pour recibler les utilisateurs.

Il convient donc de dire que Sniply est efficace pour la conversion client. En ce moment, tous ces avantages sont disponibles pour 69 dollars à vie au lieu de 1 500 dollars. Grâce à cette offre, cinq personnes d’une même équipe peuvent utiliser la plateforme et l’outil peut être utilisé pour dix marques, dans la limite de 20 000 clics par mois sur les CTA. Bien entendu, des licences avec plus d’accès sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.