Quand on arrive sur un site, il est commun de se faire agresser avec des pop-ups affichant « 10% de réduction avec le code », « inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir 5% de réduction… » Des CTA intéressants, mais souvent envoyés au mauvais moment et ne générant pas d’actions de la part de l’utilisateur. Créer des pop-ups, c’est tout un art et les faire apparaître au bon moment également.

C’est pourquoi des outils comme Opintly existe. Ce concepteur de pop-ups offre la création pop-ups personnalisées, basées sur des objectifs spécifiques afin d’obtenir un engagement ciblé de la part des utilisateurs. Un outil similaire à Adoric qui améliore les conversions sur un site web. Optinly s’avère bien pratique pour les sites de e-commerce et les spécialistes du marketing qui souhaitent attirer l’attention des utilisateurs. Grâce à Optinly, il est ainsi possible de monétiser le trafic et faire grandir la base de mailing.

Un objectif à définir pour une campagne impactante

Optinly se différencie d’autres outils en ayant une approche basée sur un objectif. Chaque objectif représente un objectif marketing souhaitant être atteint par la majorité des entreprises : développer une audience, récolter des feedbacks, offres spéciales, augmenter la valeur du panier….

Des templates préconçus sont proposés au sein de l’outil pour faciliter la création des pop-ups. L’éditeur fonctionne simplement tous les champs et options de personnalisation peuvent être modifiés. Ainsi le pop-up peut correspondre à la ligne éditoriale du site.

Une fois le pop-up créé, des paramètres particuliers peuvent être définis comme : l’endroit où le pop-up apparaît, les critères de reciblage, à partir de combien le pop-up doit réapparaitre, sur quel appareil il s’affiche etc.

Optinly offre également un tableau de bord complet pour suivre les différentes statistiques des pop-ups, leurs statuts et leurs résultats. L’outil s’intègre avec de nombreux outils comme MailChimp, ConvertKit, SendFox, Hubspot …

Optinly profite d’une offre intéressante en ce moment sur Appsumo : un accès à vie à 49 dollars au lieu de 300 dollars. En fonction du nombre de sites sur lesquels l’outil doit être utilisé, d’autres offres sont disponibles.

