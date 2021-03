Avec la démocratisation des technologies, la conception en 3D devient de plus en plus populaires. L’important dans ce type de conception c’est la réalité ! Pour ceux qui créent beaucoup et n’arrivent pas toujours à trouver les bonnes textures, Icons8 s’est penché sur le sujet et propose un outil dédié.

Icons8, LA plateforme pour trouver facilement des icônes proposer un nouvel outil ! 3D Textures offre un pack gratuit de textures PBR en HD, afin d’ajouter du réaliste aux rendus 3D. Au total, 35 textures sont proposées.

Les textures PBR (Physically Based Rendering) sont des fichiers qui permettent de rendre des graphiques 3D avec du photoréalisme. Ces fichiers contiennent des informations qui permettent aux moteurs de rendu de comprendre comment réfléchir la lumière en plus de montrer un motif graphique.

Plus de profondeur et de réalisme aux conceptions en 3D



Parmi les textures proposées, on retrouve des surfaces de planètes et de la lune, du marbre coloré, de la peinture écaillée ou encore des bosses ! Les textures sont toutes issues de vraies photos prises par de photographes. Elles sont disponibles au format JPEG en résolution 4K.

3D Textures est un outil gratuit, mais en cas d’utilisation des textures il est conseillé d’ajouter un lien vers icons8 ! Les textures peuvent être utilisées avec tous les logiciels 3D, comme par exemple 3ds Max, Cinema 4D, Blender, Mata, Houdini, Roblox Studio ou encore dans des moteurs de jeu comme Unity ou Unteal Engine.

En plus de 3D Textures, Icons8 offre une vaste bibliothèque de ressources graphiques pour couvrir un grand nombre de besoins: icônes, illustrations, photos et même musique. D’autres ressources 3D sont à venir !