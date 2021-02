Le lundi 22 février, la NASA a tenu une conférence de presse pour dévoiler des données enregistrées par Perseverance lors de son arrivée sur Mars. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous sommes gâtés avec des visuels inédits qui semblent tout droit sortis d’un (excellent) film de science-fiction.

L’Agence spatiale américaine a commencé très fort avec une vidéo de l’atterrissage de Perseverance sur Mars en combinant des images capturées depuis le rover, mais également depuis la skycrane, le module de descente qui l’a déposé sur le sol martien. On peut donc y voir le parachute se déployer ainsi que l’éjection du bouclier thermique protégeant Perseverance, puis enfin, la descente de ce dernier alors qu’il se rapproche de la surface de la planète rouge. Ces images sont extraordinaires : pour la première fois, nous pouvons visualiser les « 7 minutes de terreur », c’est-à-dire l’arrivée sur Mars de l’entrée atmosphérique à l’atterrissage.

Cette tâche est incroyablement difficile à réaliser ; Mars possède une atmosphère 100 fois plus ténue que la Terre, tandis que la distance de transmission des signaux radios entre les deux planètes est trop importante pour pouvoir intervenir. Les manœuvres sont, de ce fait, toutes effectuées de manière automatique. Grâce à la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, et surtout à son instrument HiRISE, nous avons également des images des différents modules utilisés pour la mission qui se sont écrasés aux alentours de Perseverance.

Scan this image for the various pieces of my landing system, which did their jobs perfectly before coming to rest on Mars. Teams of experts poured years of work into each one. My safe landing is what tells you they nailed it.https://t.co/g1QIh0xIqZ

📷: @HiRISE#CountdownToMars pic.twitter.com/2QoFWhKXQr

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021