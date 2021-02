Au quotidien, une agence, un Community Manager ou encore un Social Media Manager doit gérer les réseaux sociaux d’une ou plusieurs entreprises. Publications à poster, DM à gérer, commentaires à modérer, diverses actions qui sans outil pour simplifier ces tâches peuvent vite devenir compliqué. Sans outil de gestion social media, il est facile de passer à côté d’un commentaire ou d’un DM ou d’oublier de poster un message.

Il existe aujourd’hui un grand nombre d’outil de gestion des réseaux sociaux. Agorapulse, Hootsuite, Buffer… Il y a aussi des outils moins connus et tout aussi pratique comme Postoplan.

Postoplan est un outil qui permet de planifier, publier et gérer les contenus des réseaux sociaux à partir d’un seul et unique tableau de bord.

Des possibilités sur tous les réseaux sociaux

Comme tous les outils de gestion des réseaux sociaux, Postoplan offre un tableau de bord. La différence c’est qu’il est possible d’ajouter un nombre illimité de comptes sur les réseaux sociaux et de messageries (Telegram, WhatsApp, Messenger…). Postoplan est d’ailleurs la première plateforme à offrir une fonctionnalité de programmation automatisée des messages pour WhatsApp. Pour ceux qui travaillent avec plusieurs clients, il est possible de diviser les comptes sur plusieurs profils afin de rester organisés.

Une communication unifiée avec les communautés

Ensuite, au sein de la messagerie et grâce à l’utilisation des filtres, n’importe quel message peut être facilement retrouvé. La gestion du contenu se fait simplement, choisir le réseau social, le contenu, le programmer et hop !

Postoplan offre également un éditeur de photo, permettant de modifier photos, graphiques, directement au sein de l’outil. L’outil permet également d’ajouter du texte ou des bannières sur les images. En cas d’inspiration manquant, une bibliothèque d’images est incluse pour facilement trouver le visuel adéquat. Enfin, l’outil offre une banque d’idée de posts, avec plus de 700 contenus !

Postoplan est un outil complet qui permet de poster du contenu sur les réseaux sociaux, communiquer facilement avec les clients et enfin répondre à toutes leurs questions à partir de la même plateforme.

Comme dit plus haut, Postoplan est proposé à petit prix. Postoplan est ainsi disponible à vie pour seulement 39 dollars au lieu de 1250 dollars. À ce prix un nombre illimité d’utilisateurs, de comptes, de vidéo, de tâches récurrentes peuvent être réalisées et 500 posts peuvent être programmés par mois. Pour ceux qui sont plutôt à 1000 posts par moi, une offre à 78 dollars est disponible.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.