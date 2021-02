We Are Social et Hootsuite ont travaillé ensemble sur cette nouvelle édition du Digital Report 2021. Une étude sur l’utilisation des réseaux sociaux, les chiffres clés, les différents usages, le temps passé sur Internet, ou encore les activités en ligne préférées des internautes. Dans cet article, nous partageons les données pour la France.

75,9% des français sont sur les réseaux sociaux

Voici quelques chiffres clés du Digital Report 2021 : 91% de la population française possède un accès à Internet en 2021 (59,47 millions d’internautes) c’est 2,5 % de plus que l’année dernière. Nous sommes légèrement moins nombreux à être actifs sur les réseaux sociaux : 75,9 % de la population, ce qui représente 49,6 millions d’utilisateurs actifs et une augmentation de 12,8 % par rapport à l’année dernière. Statistique particulièrement intéressante : 96,1 % des utilisateurs actifs des réseaux sociaux se connectent depuis un mobile.

Les français passent en moyenne 5h37 chaque jour sur le web dont 2h17 sur leur smartphone parmi les 95,7% de français âgés de 16 à 64 ans qui en possèdent un. Voici comment se compose le parc technologique des français en 2021 : le smartphone arrive évidemment en tête des équipements, suivi de l’ordinateur fixe ou portable (79,8%), des tablettes (48,9%), de la console de jeu vidéo (43,8 %), des montres connectées (16,5 %), puis des objets connectés pour la maison (10 %).

Quels sont les usages des internautes français sur le web ?

On retrouve dans le Digital Report 2021 le nombre exact d’utilisateurs par réseaux sociaux. La répartition est intéressante : YouTube compte 49,6 millions d’utilisateurs, Facebook 33 millions d’utilisateurs, Snapchat est devant Instagram avec 24,5 millions, Instagram en compte 24 millions, LinkedIn 21 millions, Pinterest est devant Twitter avec 12,2 millions d’utilisateurs et enfin c’est Twitter qui occupe la dernière place avec 8 millions d’utilisateurs.

Que font les français sur le web ? Voici à quoi ressemble la répartition du temps passé sur Internet : sur les 5h37 en moyenne passées par jour sur les écrans, 1h41 est consacrée aux réseaux sociaux, 59 minutes à utiliser un service de streaming musical et 28 minutes à écouter des podcasts. Les internautes français restent des adeptes de Google Chrome à 57,7% malgré une baisse de 34% en un an au profit de Safari qui occupe la deuxième place à 21,4%.

Arrêtons-nous plus précisément sur les usages. Dans l’ordre, les sites les plus visités sur le web sont les suivants : Google (2,65 milliards de visites), YouTube et Facebook occupent le podium. Amazon est en 5e position, Twitter occupe la 8e place et Netflix grappille de nombreuses places pour arriver en 14e position. Les requêtes les plus populaires sur Google en 2020 ne sont pas très surprenantes. Voici les sujets les plus concernés : « coronavirus », « attestation », « météo », « traduction ».