Le problème principal avec les réseaux sociaux, les articles de blog ou encore les vidéos d’illustration, c’est que tout le monde utilise les mêmes. Bien qu’il existe un grand nombre de bibliothèques d’images et de vidéos sur le marché, nombreux sont ceux qui téléchargent les mêmes contenus. Il est donc difficile de se démarquer !

Heureusement, il existe encore des ressources pépites à l’image de Coverr. Pour les Community Managers, les entrepreneurs, les blogueurs c’est l’outil parfait ! Coverr est une banque de vidéos gratuites et libres de droits à utiliser pour des projets personnels, mais aussi des projets commerciaux. L’outil existe depuis plusieurs années, mais une V3 a récemment été lancée.

Des vidéos authentiques pour faire la différence



Coverr propose des vidéos uniques

La recherche d’une vidéo se fait très facilement sur Coverr. Il est possible de faire une recherche par catégories, parmi lesquelles : Business & Work, Nature, People, Fitness, Lifestyle & Wellness, Love & Relationship et bien d’autres. Pour trouver la vidéo qui fait la différence, une barre de recherche est disponible. Il suffit alors de taper des mots-clés. Enfin, les vidéos peuvent être triées en fonction de leur popularité ou bien des dernières vidéos ajoutées.

Lorsqu’une vidéo fait l’affaire, il suffit de cliquer dessus pour la télécharger. Le nombre de vues de la vidéo et son nombre de téléchargements apparaissent.

Cette V3 de Coverr propose des nouveautés comme :

une API bêta gratuite pour les vidéos

un nouveau design de la plateforme

une amélioration de la fonction recherche pour trouver au mieux le contenu adéquat

une navigation fluidifiée avec l’ajout de catégories

des collections sont disponibles en fonction de sujets thématiques comme la Saint-Valentin, Winter is Coming…

des nouvelles vidéos

l’arrivée d’un dark mode !

En plus des vidéos et de ces nouveautés, Coverr propose également des arrière-plans virtuels et vidéos pour Zoom. Un petit plus utile, en cette période où le télétravail est de mise !