En ces temps de confinement, le télétravail est devenu la norme pour une grande partie des Français. La manière de travailler d’un grand nombre d’entre nous a dû changer. On est passé des pauses cafés au e-café, des réunions physiques aux visioconférences et certains découvrent le télétravail avec les enfants ! Pour échanger avec vos collègues et vos clients, vous utilisez probablement des applications de messagerie, mais aussi des outils de visioconférence. Si Zoom est votre outil du moment, je vous propose un site qui mettra un peu de fun à vos visioconférences ! Zoom Backgrounds propose des dizaines d’arrière-plans photos et vidéos gratuitement !

Un peu d’humour durant le confinement

Le télétravail c’est sympa, mais si votre bureau n’est pas rangé, que les posters accrochés à vos murs sont ceux de vos groupes préférés dans les années 2000, vous n’avez pas forcément envie que vos collègues ou clients découvrent cela !

Zoom Backgrounds propose plus de 30 arrières-plans répartis en 5 catégories : Memes, Vidéos, Funny, Movie Caps et enfin Landscapes. Imaginez votre tête avec le mème “Distracted Boyfriend” derrière vous ou encore Mocking Spongebob. Vous pouvez également être sur scène avec Queen B, avoir Tom Hanks courir derrière vous ou encore être devant des lieux d’exceptions.

Zoom Background est proposé par Ambition, une plateforme dédiée aux sales qui permet d’obtenir en temps réel des informations sur les performances de chacun et ainsi créer une culture tournée vers les revenus via la gamification.

Comment changer un arrière-plan sur Zoom ?

Si vous êtes inspiré par les arrière-plans proposés, voici comment changer le vôtre via Zoom ! Dans un premier temps, téléchargez l’arrière-plan qui vous plaît ! Ensuite, connectez-vous à Zoom afin d’activer l’arrière-plan virtuel.

Pour utiliser un arrière-plan virtuel, ouvrez l’application Zoom et cliquez sur Paramètres. Sélectionnez “arrière-plan virtuel”, puis sur ‘”ajouter une image” et importez l’arrière-plan téléchargé sur Zoom Backgrounds. Ce dernière apparaîtra ainsi derrière vous durant vos réunions.

Une idée originale en ces temps de confinement, qui fera rire vos collègues et mettra un peu de gaieté dans leur journée !