Qualcomm a dévoilé début décembre son nouveau processeur qui équipera les smartphones Android pour 2021 : le Snapdragon 888. On le retrouvera notamment dans les prochains modèles haut de gamme de Samsung, LG, OnePlus, etc.

Plus de puissance grâce à l’IA

L’intelligence artificielle a été grandement améliorée grâce au nouveau moteur de Qualcomm, le Hexagon 780 Il est annoncé comme trois fois plus économes et capables de traiter 26 TOPS (26 000 milliards d’opérations par seconde). Pour rappel, l’ancien Hexagon pouvait traiter seulement 15 TOPS. L’Intelligence artificielle aura donc une part beaucoup plus importante dans ce Snapdragon 888.

Un nombre de cœurs inchangé

Qualcomm a décidé de garder huit cœurs dans son nouveau processeur, mais arbore un tout nouveau design. Il est composé du ARM Cortex-X1 cadencé à 2,84 GHz comme cœur principal. Trois cœurs s’occupent des performances, les Cortex-A78, qui sont cadencées à 2,42 GHz. Les quatre derniers cœurs gèrent des opérations de second plan. Qualcomm a retravaillé les cœurs pour être beaucoup plus puissants avec une baisse significative de la consommation en énergie grâce à l’architecture ARM.

Un nouveau GPU dans ce Snapdragon 888

Les équipes de Qualcomm ont également amélioré l’Adreno, le GPU qui accompagne tous les Snapdragon. L’Adreno 660 embarque le Variate Rate Shading. Cette technologie permet de gérer le rafraichissement selon les parties de l’image. Cela permettra d’économiser de la batterie lorsque des vidéos ou des images défileront à l’écran. Ce nouveau GPU est 35% plus performant que son prédécesseur, les applications sont beaucoup plus fluides et utiliserons moins le SoC pour fonctionner. La partie gaming sera accompagnée de la suite Snapdragon Elite Gaming avec la fonctionnalité Game Quick Touch qui permet d’augmenter les performances de 25%, ce qui permettra de jouer sur de gros jeux sans aucun ralentissement.

Une partie photo et vidéo améliorée

Ce Snapdragon 888 de Qualcomm permet de réaliser des clichés beaucoup plus rapidement grâce à un nouveau processeur d’image le Spectra 580. Sur la fiche, ce nouveau processeur serait capable de capturer jusqu’à 120 photos de douze mégapixels par seconde. En comparaison, son prédécesseur était 33% moins rapide que ce 888. Au niveau de la vidéo, ce processeur sera capable de gérer jusqu’à trois enregistrements simultanément.

Un nouveau modem 5G

Cette nouvelle génération de SoC embarquera un tout nouveau modem, le X60 5G. Celui-ci doit sortir d’ici la fin de l’année si la COVID-19 ne retarde pas les lignes de production. Il viendra remplacer le X55 qui équipe actuellement le Galaxy S20 et même l’iPhone 12. Il viendra améliorer la stabilité et la vitesse de transfert des informations sur le réseau 5G avec les bandes sub-6 et mmWave 5 G. Le nouveau modem de Qualcomm est gravé en 5 nm contre 7 nm pour son prédécesseur. Cela lui permettra de consommer moins d’énergie et facilitera l’installation du modem sur les processeurs des autres constructeurs.

Une année 2021 parfaite pour Qualcomm

Les prochains téléphones qui sortiront dans l’année 2021 pourront être équipés du Snapdragon 888 de Qualcomm. Néanmoins, les architectures logicielles et matérielles devront avant accueillir le SoC. Le Snapdragon 875 n’est pas encore mis à la poubelle étant donné qu’ils seraient intégrés sur les téléphones de Qualcomm. Ces prochains téléphones seraient quant à eux destinés au gaming et sortiraient dans le premier trimestre 2021. Le développement de la 5G un peu partout dans le monde permet à Qualcomm d’avoir le vent en poupe pour ces prochaines années.