Fournisseur mondialement connu, des rumeurs laissent penser que Qualcomm serait sur le point de développer à son tour son propre smartphone. Un appareil co-développé avec Asus et équipé de la puce Snapdragon 875, spécialement dédié au jeu vidéo.

Un smartphone sous Snapdragon 875 pour décembre ?

Selon DigiTimes, un média taïwanais, le géant américain serait sur le point de commercialiser son propre smartphone en collaboration avec Asus. Ce serait une grande première. La première fois que le fabricant de puces apposerait son nom sur un produit commercialisé auprès du grand public. Comme je vous l’ai précisé, il s’agirait logiquement d’un smartphone spécialement conçu pour le gaming. Le futur SoC Snapdragon 875 serait embarqué dans cet appareil dernière génération.

Dans l’idée, Asus pourrait se charger du design et du hardware et Qualcomm du design industriel et de l’intégration logicielle pour optimiser la plateforme Snapdragon 875. On peut se demander si ce smartphone ne sera pas un dérivé du ROG Phone d’Asus. Les rumeurs laissent justement penser que l’appareil pourrait être vendu sous la marque ROG appartenant à Asus. On peut mettre une petite pièce sur un ROG Phone 3 avec un nouveau nom. Nous n’avons que très peu d’informations sur les objectifs de ce lancement. S’agit-il d’un virage stratégique pour l’entreprise ? Difficile à dire pour le moment.

Est-ce malin à l’aube de l’ère du cloud gaming ?

Nous aurons certainement plus de détails sur ce smartphone à la fin de l’année, en décembre au moment du traditionnel rendez-vous organisé par Qualcomm pour présenter les innovations Snapdragon. L’appareil en question pourrait bien être officialisé à ce moment précis et commercialisé dès le premier trimestre de l’année 2021. Tout peut aller très vite avec Qualcomm et Asus. Il y a tout de même un risque à choisir le secteur du gaming pour démarrer. La popularité du jeu sur smartphone n’est pas la même sur tous les continents du monde.

On peut également se poser la question de l’intérêt de sortir un smartphone dédié au jeu avec la montée en puissance du cloud gaming. Tous les géants du web se positionnent sur ce secteur : Amazon a récemment fait trembler la concurrence avec le lancement de Luna. Tencent et Huawei sont également partis à la conquête de ce nouveau secteur ultra prometteur. Les deux entreprises chinoises prévoient de lancer un laboratoire dédié à l’innovation dans le secteur du jeu vidéo. Avec GeForce NOW, Nvidia n’est évidemment pas en reste. Il s’agit probablement de la plus grande offre de cloud gaming lancée à travers le monde jusqu’à présent.