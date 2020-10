Lorsque l’on crée une vidéo, la musique joue son importance ! Pour ajouter un rythme, synchroniser les apparitions de texte ou tout simplement mettre une petite ambiance, il est conseillé d’ajouter de la musique. Cependant, trouver des musiques gratuites, libres de droit ou simplement trouver LA musique n’est pas toujours évident.

cchound est un projet qui a été lancé en 2018. L’objectif de la plateforme étant de proposer de la musique sous licence Creative Commons, avec ou sans paroles, de divers genres pouvant être utilisée dans n’importe quel projet. La plateforme a récemment été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Les musiques proposées proviennent de diverses plateformes comme Soundcloud, Jamendo… Cchound a été créée par Axel Antas-Bergkvist, le fondateur et CEO de northside, une agence suédoise.

De nombreuses possibilités facilement accesibles

Cchound propose désormais plus de 2400 fichiers audio gratuitement dans sa bibliothèque. L’interface utilisateur a été revue et les artistes peuvent soumettre s’inscrire sur la plateforme et soumettre leurs fichiers audio !

Pour rechercher une musique dans cchoud, plusieurs options sont disponibles. Les chansons peuvent être triées par genre : musiques de film, funk, hip-hop… par mood : chill, horreur, inspirationnel… par type : acoustique, instrumentale, retro etc ou encore par instrument : guitare, contrebasse…

Pour écouter une chanson, il suffit de cliquer sur le bouton « play » situé à côté du nom du titre. Enfin, pour télécharger l’une des chansons, il suffit de cliquer sur le bouton « Download ». Le fichier sera au format .MP3.

Une plateforme pratique et facilement utilisable qui permet d’animer n’importe quel projet vidéo !