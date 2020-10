Il y a quelques semaines, la fusion des messageries Instagram Direct et Facebook Messenger était annoncée sur le blog du géant des réseaux sociaux. Aujourd’hui nous apprenons par Marion Boiteux, chef de produit chez Messenger, l’arrivée de l’API Messenger sur la messagerie Instagram à grande échelle.

L’API Messenger est pour le moment déployé sur un panel de bêta testeurs

Concrètement, cela va changer beaucoup de choses, notamment pour les entreprises. Les professionnels du marketing vont pouvoir profiter de nouveaux outils et optimiser la gestion des échanges avec leurs clients sur Instagram. Derrière cette optimisation, Facebook cherche à renforcer l’expérience utilisateur et évidement à stimuler les ventes. Pour l’instant l’API Messenger est déployée uniquement en version bêta auprès d’un panel de développeurs et d’entreprises. Son lancement à grande échelle ne saurait tarder. Cette mise à jour s’inscrit dans l’ambition du géant des réseaux sociaux de faciliter le travail aux entreprises en leur permettant d’entrer plus facilement en communication avec leurs clients.

Comme le précise le communiqué de presse de Facebook, la messagerie d’Instagram joue un rôle de plus en plus central dans le parcours des consommateurs. Les interactions entre l’utilisateur et la marque permettent de nouer des liens solides, notamment par le biais de réponses aux stories, des mentions ou des messages directs. Le géant des réseaux sociaux précise que l’année dernière, le nombre total de conversations quotidiennes entre les utilisateurs d’Instagram et de Facebook et les entreprises présentes sur Messenger et Direct, a augmenté de plus de 40%. C’est colossal et l’API Messenger sur Instagram ne peut que renforcer cela.

Une optimisation qui doit permettre de faciliter la conversation entre une marque et ses abonnés

Comme l’explique le responsable marketing de Michael Kors : « Instagram est une plateforme qui permet de créer et développer sa communauté. Nous le percevons depuis un moment déjà, davantage comme un espace – dans lequel ils sont déjà très actifs au quotidien – où retrouver nos clients. Avec le nouvel API Messenger pour Instagram, nous sommes désormais en mesure de faciliter le dialogue avec nos abonnés, suscitant un engagement encore plus fort et efficace auprès des utilisateurs. Grâce à cette technologie, nous avons pu créer un pont entre nos outils pour étoffer notre service et permettre des interactions directes, rapides et faciles pour les clients comme pour les équipes internes ».

Grâce à cette optimisation, Messenger va devenir un véritable outil marketing pour les entreprises. L’API Messenger va permettre aux professionnels de gérer et de répondre aux messages envoyés à tout moment sur Instagram, que ce soit en DM, à travers les shops, les Stories, ou même en commentaires. Vous l’aurez compris, les fonctionnalités de Facebook Shops seront également disponibles grâce à l’API Messenger ce qui devrait permettre aux marques de renforcer l’expérience client, et la rendre toujours plus connectée. Aujourd’hui quelques marques comme Adidas, H&M, Glossier, MagazineLuiza, Michael Kors, Nars, Sephora et Amaro testent déjà cette optimisation. Si vous souhaitez faire partie des futurs bêta testeurs, rendez-vous par ici.