Pinterest faisait figure de résistant dans le monde des réseaux sociaux. La plateforme d’inspiration était l’une des dernières à ne pas avoir cédé au format des stories. Cette fois-ci c’est officiel, Pinterest lance à son tour un format de stories en version êta baptisé Story Pins.

Les Story Pins débarquent en version bêta

Story Pins est un format intéressant qui combine plusieurs possibilités. Vous pouvez partager des images, des vidéos, des voix off et évidemment vous pouvez aussi superposer du texte sur chacune de vos stories. Selon David Temple, responsable du contenu chez Pinterest, l’approche de Pinterest est différente de celle de Snapchat ou d’Instagram. Ce format n’aurait pas la même vocation.

Il explique que sur les autres plateformes, les stories ont pour objectif de vous montrer ce que font les gens. Sur Pinterest ce n’est pas du tout l’idée. Les Story Pins sont conçus pour vous montrer comment les gens mettent en œuvre de nouvelles idées ou découvrent de nouveaux produits. Les caractéristiques et l’intention sont radicalement différentes.

Autre véritable point de différenciation entre les Story Pins et les stories des autres réseaux sociaux : les stories Pinterest ne sont pas éphémères, ce qui signifie qu’elles ne disparaissent pas après une période de temps donnée. Les Story Pins restent accessibles un peu comme les stories à la une sur Instagram par exemple. Les utilisateurs de Pinterest peuvent par exemple sauvegarder des Story Pins pour les regarder plus tard.

On retrouve l’ADN de Pinterest dans ce nouveau format

Le format permet également d’inclure une liste de fournitures ou d’ingrédients nécessaires pour accompagner les utilisateurs dans leur expérience et conserver l’ADN de Pinterest. La démarche de Pinterest est très intéressante. On sent bien que le réseau social s’est inspiré du format stories initialement lancé par Snapchat il y a plusieurs années mais qu’il ne s’est pas contenté de le copier.

La plateforme d’inspiration a tenu à conserver son ADN avec cette volonté de prolonger l’expérience de ses utilisateurs à l’aide ce nouveau format. Les Story Pins sont pour le moment disponibles uniquement aux États-Unis et juste pour certains créateurs car il s’agit bien d’une version bêta. Avec ce nouveau format, le réseau social continue son ascension.

Tous les réseaux sociaux s’y mettent…

Pinterest est le dernier réseau social à lancer un tel format. LinkedIn a récemment cédé en lançant lui aussi son format de stories. Après un premier test avec des universités américaines en novembre 2018, le vertical est en train de devenir la nouvelle norme du réseau social professionnel.

Il faut bien reconnaître que le format Stories est sans aucun doute le format le plus prisé par les marques. LinkedIn aussi a tenté d’adapter le format aux usages de sa plateforme. Sur ce réseau social, les stories sont un peu l’équivalent de la pause-café. Elles permettent de créer plus de conversation entre les utilisateurs à travers des messages éphémères et censés être plus décontractés.