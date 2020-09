Lorsque l’on prend des photos, il arrive que certaines images ait ce qu’on appelle un « grain ». Une photo prise en intérieur ou une luminosité faible dégrade la qualité de l’image et laisse place au bruit numérique. Une situation commune qui force les retouches d’image, l’amélioration du contraste etc. Photoshop n’étant pas le meilleur ami de tous, il est parfois pratique d’utiliser des outils qui automatisent le processus de retouche ou des fonctionnalités précises.

Il y a quelques mois, nous vous présentions AI Image Enlarger, un outil permettant d’agrandir les images sans perdre en qualité. L’équipe derrière cet outil a également lancé un outil permettant de supprimer l’arrière-plan d’une image automatiquement : BgEraser. Il y a quelques semaines, l’outil a lancé deux nouveaux programmes gratuits, basés sur l’IA : AI Image Enhancer et AI Image Denoiser. Ces deux programmes suppriment le bruit des photos et améliore la couleur et le contraste des images automatiquement.

Des photos améliorées automatiquement

Le fonctionnement des deux programmes est très simple :

Il faut télécharger une image au format JPG ou PNG, d’une taille maximale de 5MB ou 2000×2000 Laisser la magie opérée Télécharger l’image dont le bruit a été améliorée ou tout simplement la couleur et le contraste

La réduction du bruit, ou l’amélioration de la couleur et du contraste se fait rapidement. Les photos sont ainsi plus nettes et plus lumineuses. Au niveau de la sécurité, il est bien précisé que les images téléchargées et agrandies via l’outil sont supprimées toutes les 24 heures.

L’outil est disponible directement dans le navigateur web et est entièrement gratuit. Des applications pour Mac et Windows sont également disponibles, ainsi que sous IOS et Android. L’application mobile permet simplement l’agrandissement des images sans perte de qualité.

Un outil pratique qui permet de gagner du temps et évite les heures passer à retoucher des photos.