Pour modifier, retoucher une image l’outil classique reste Photoshop. Pourtant nombreux sont ceux à avoir une peur bleue de l’outil. Avec le développement de l’intelligence artificielle, il existe divers outils permettant d’éditer facilement des images, sans avoir à regarder des heures de tutoriels. Pour laisser place à la créativité et non à la technicité

Facet est le tout premier éditeur d’images (bientôt de vidéos), basé sur l’IA et 100% basé sur un navigateur. L’outil est compatible avec Photoshop. Parmi les usages de Facet, on peut citer le post-traitement de photos de mode, de portrait ou encore la réalisation de collages… Les cas d’utilisation sont divers !

Plus de temps pour la créativité et moins sur les pixels

Facet décompose les images et les vidéos, à savoir la luminosité, les couleurs, la composition et le contenu. Cela permet de réaliser des montages et retouches interactifs. Parmi les fonctionnalités clés de l’outil on retrouve :

la création : Facet crée des couches intelligentes à partir de vos images, permettant des retouches puissantes. Il suffit de cliquer sur n’importe quel élément, sans avoir à utiliser des masques. L’outil permet de modifier la luminosité, la mise en page, les textures, les effets de filtres et bien d’autres paramètres.

l’automatisation : l’outil permet de modifier une photo et d’appliquer les paramètres à d’autres images. Pas besoin de répéter manuellement plusieurs fois la même tâche. Facet identifie les contenus communs à toutes les images pour les éditer ensemble. Les versions précédentes des images sont toujours disponibles afin de voir l’évolution et revenir en arrière sans problème !

Un outil complet pour les retouches

la collaboration : l’interface utilisateur de Facet est basé sur le navigateur, ce qui permet de créer à partir de n’importe où et sur n’importe quel appareil. Les modifications sont sauvegardées en temps réel et dans le cloud. Pour partager l’aperçu d’un visuel il suffit de copier/coller un lien. Enfin, les réalisations créées via Facet peuvent être intégrées à diverses plateformes.

L’outil permet également de faire des retours, des annotations directement au sein de la plateforme.

Pour profiter de la version gratuite de Facet , il faut s’inscrire sur la liste d’attente. Deux offres payantes sont disponibles, Professional à 12 dollars par mois et Team à 25 dollars par mois.