Après avoir dévoilé les mises à jour de mars pour ses logiciels Premiere Pro, Rush, et After Effects, l’éditeur Adobe a pris le temps de présenter une nouvelle fonctionnalité, Super Resolution, permettant aux utilisateurs d’améliorer la qualité de leurs images, mais aussi de les redimensionner sans en dégrader la qualité.

Quadruplez le nombre de pixels de vos clichés en un clic

Dans un billet de blog publié ce mardi, Adobe est venu expliquer en détail aux professionnels la technologie Super Resolution. Éric Chan, programmeur chez Adobe, souligne tout d’abord que cette nouveauté « permet d’agrandir intelligemment les photos tout en conservant des bords nets et en préservant les détails importants ». Il est ainsi possible de quadrupler le nombre de pixels d’une photo avec ce procédé.

Pour atteindre cette prouesse, l’entreprise explique avoir opté pour une technologie de machine learning utilisant « des millions de combinaisons d’images à basse et haute résolution pour que l’ordinateur puisse comprendre comment agrandir les images à basse résolution ».

Utiliser la nouvelle fonctionnalité Super Resolution dans Photoshop

Directement intégrée à Camera Raw 13.2 dans Photoshop, et prochainement dans Lightroom et Lightroom Classic, Super Résolution est accessible très facilement en un clic droit sur une photo. Il suffit ensuite de sélectionner l’option « Améliorer ». Après l’ouverture de la boîte de dialogue « Améliorer l’aperçu », cochez simplement la case Super Resolution et cliquez pour finir sur « Améliorer » une nouvelle fois.

Après quelques instants, un nouveau fichier brut au format Digital Negative (DNG) comportant votre cliché redimensionné et amélioré sera enregistré. Adobe explique d’ailleurs que cette nouvelle photo apporte avec elle tous les réglages précédemment effectués dans le logiciel de retouche et qu’il est bien évidemment possible de la remodifier à votre guise en fonction de vos préférences. L’entreprise recommande d’ailleurs de revoir les réglages « de netteté, de réduction du bruit et éventuellement de texture ».