Sur une photo, il y a parfois des petits détails que l'on aimerait voir disparaître. Cependant, sans compétence particulière en retouche d'image ou plus simplement sur Photoshop, difficile de faire quelque chose. Au fil du temps, de nombreux outils se sont développés pour faciliter la retouche d'image, supprimer des arrière-plans ou encore enlever un élément d'une image.

C'est notamment le cas de CleanUp.Pictures. Cet outil gratuit et disponible dans le navigateur supprimer n'importe quel objet et défaut d'une image. Plus précisément l'outil peut être utilisé pour "repasser vos chemises, redessiner n'importe quel article, retoucher vos selfies, créer un fond propre pour une photo de produit, combler un espace manquant pour une vignette Youtube...etc !"

Le fonctionnement de Cleanup.pictures est très simple. Il faut simplet ajouter une image directement dans le navigateur. Ensuite, il faut choisir la taille du pinceau, puis sélectionner sur l'image les éléments à supprimer. Il suffit alors de sélectionner avec précisions les éléments à enlever et le tour est jour !À n'importe quel moment il est possible de revenir en arrière ou tout simplement de télécharger la nouvelle image.

CleanUp.pictures utilise LaMa, un modèle open source provenant du Samsung AI Lab, pour redessiner automatiquement et avec précision les zones supprimées.