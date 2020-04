Pour détourer une image, nombreux sont ceux à utiliser Photoshop. Pour d’autres, Photoshop reste un logiciel bien trop complexe ! Heureusement, divers outils gratuits se sont développés pour vous permettre de supprimer facilement l’arrière-plan d’une image. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir Background Eraser. Cet outil disponible en ligne, mais aussi sous forme de logiciel pour Mac et Windows, permet de supprimer automatiquement l’arrière-plan de n’importe quelle image.

Le détourage de vos images se fait automatiquement !

En quelques secondes, Background Eraser vous facilite la tâche de la suppression de l’arrière-plan ! L’outil utilise l’intelligence artificielle et le machine learning pour supprimer automatiquement l’arrière-plan, sans avoir à sélectionner ce dernier. L’IA a été formée pour reconnaître les visages, des vêtements ou encore certains produits.

Le fonctionnement de Background Eraser est très simple. Il suffit de télécharger vos images, cliquer sur démarrer. Ensuite, l’IA va analyser et traiter les images. Il ne vous reste plus qu’à télécharger vos images/photos avec un fond transparent !

Pour utiliser Background Eraser, vous pouvez créer un compte ou non. Si vous ne créez pas de compte, la taille limite des images est de 800*800. La création d’un compte est gratuite et permet de modifier des images de 2000*2000. Enfin, pour l’aspect sécurité, il est précisé que toutes les photos téléchargées et traitées sont supprimées toutes les 24 heures.

Une alternative à des outils bien connus !

Il existe actuellement plusieurs outils permettant de facilement retirer l’arrière-plan d’une image. Nous vous avons déjà présenté remove.bg. Cet outil en ligne supprime en quelques secondes, n’importe quel arrière plan, sans avoir à sélectionner manuellement les calques d’arrière-plan/avant plan. Autre outil déjà présenté, Trace. Développé par Sticker Mule, cet outil gratuit développé pour un besoin en interne; a été rendu public et accessible à tous. Il supprime l’arrière-plan de l’image téléchargée, et vous permet également d’ajouter un fond coloré !