La retouche d’images est une tâche qui peut vite être barbante. Obtenir une image précise, pas floue, on en vient parfois à se tirer les cheveux. Encore plus lorsqu’une image semble petite et qu’il faut l’agrandir. Photoshop n’est pas le copain de tout le monde et heureusement il existe des outils qui facilitent cela !

Upscale utilise l’intelligence artificielle pour agrandir la résolution d’un graphique ou d’une image de manière instantanée. Dans le détail, l’outil transforme les images à 8x leur taille d’origine sans perte de qualité, par exemple une image 900x600px se transforme en une image 7200×4800 px.

Rendre plus nettes des images grâce à l’IA !

L’outil a été développé par StickerMule qui propose de nombreux produits imprimés : stickers, étiquettes etc. L’entreprise offre plusieurs outils pour améliorer les images comme Trace pour supprimer l’arrière-plan d’une photo ou Redraw pour créer des graphiques vectoriels modulables à partir d’images.



En plus d’améliorer la résolution de l’image, Upscale ajuste automatiquement la luminosité et la saturation. Upscale peut améliorer plusieurs photos en même temps. Il suffit de les glisser dans l’outil afin qu’elles soient traitées en même temps.

L’outil se base sur le type d’image pour améliorer la résolution : une photo, une oeuvre d’art… N’importe quelle image peut ainsi être téléchargée, afin d’être convertie en haute résolution. Upscale rend l’image plus grande et nos les pixels. Comme il est expliqué sur le site « notre technologie analyse l’image pour créer de pixels tout à fait nouveaux. »

Pour utiliser Upscale, il suffit de se créer un compte gratuitement. Autre outil similaire dont nous avons déjà parlé : Let’s Enhance.