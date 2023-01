À première vue, supprimer un objet d’une photo demande nécessairement de se tourner vers un logiciel comme Adobe Photoshop. Le problème, c’est qu’une simple tâche comme celle-ci s’apparente à un parcours du combattant pour certains. Il faut comprendre les fonctionnalités du logiciel, visionner plusieurs tutoriels, effectuer des recherches approfondies… Tout cela, pour enlever un élément d’une image. Pour économiser du temps et de l’énergie, il peut être judicieux d’opter pour un autre logiciel de retouche photo. Sur le web, il en existe une pléthore, tels que Magic Eraser, CleanUp.Pictures ou ImgCleaner. Ce dernier est disponible gratuitement.

Supprimer un objet d’une photo : mode d’emploi

ImgCleaner est un logiciel de retouche photo permettant de supprimer aisément les objets d’une photo en les remplaçant par un fond correspondant au reste de l’image. Pour ce faire, il suffit de télécharger votre photo sur le site en PNG ou JPG, et de sélectionner toute la zone à effacer. Cela se fait à l’aide de la fonctionnalité “Brush”. Il est possible de modifier la taille du pinceau en jouant avec le curseur, situé dans le menu à droite de l’écran. Vous pouvez également définir la puissance d’effacement de la gomme.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Une fois que vous avez sélectionné tous les objets à supprimer, il suffit de cliquer sur le bouton “Erase”. Grâce à une intelligence artificielle (IA), ImgCleaner efface toutes les parties non désirées de votre photo. L’outil détecte l’élément précis et le remplace par une zone de couleur en adéquation parfaite avec l’arrière-plan. Vous pouvez détourer autant d’objets que nécessaire. Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait du résultat, il est possible de revenir à l’image de base en cliquant sur “Original”.

Une fois que vous avez effacé tous les éléments souhaités, un simple clic sur “Download” vous permettra de télécharger l’image au format PNG. Aucun filigrane n’est rajouté. La photo peut être utilisée librement sur n’importe quel projet.

À noter que tous les contenus téléchargés sur ImgCleaner sont supprimés sous vingt-quatre heures.

L’outil étant disponible en ligne, vous pouvez l’utiliser sur votre téléphone, votre tablette ou encore votre ordinateur, qu’il soit sous Windows ou macOS. Il est accessible depuis n’importe quel navigateur web : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari…

Les outils comme ImgCleaner s'avèrent très pratiques pour les individus souhaitant réaliser de rapides retouches sur leurs photographies, sans avoir à utiliser des logiciels complexes comme Adobe Photoshop. Il peut être utilisé dans différents cas de figure, comme la présentation d’un produit e-commerce. Bien qu’il s’adresse particulièrement aux néophytes de la retouche photo, il peut aussi être utile à des professionnels tels que les designers ou les photographes.