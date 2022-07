Les communicants comme les marketeurs utilisent chaque jour des visuels pour enrichir leur site web, communiquer sur les réseaux sociaux ou encore présenter un nouveau produit. Cependant, l’édition d’images n’est pas toujours une partie de plaisir. Bien souvent, leur redimension impacte la qualité du rendu, et de petits défauts restent visibles.

En ligne, il existe de nombreux outils pour faire face à ce problème. Parmi eux, Image Upscaler, créé par Clip Drop. Il donne la possibilité de débruiter et mettre à l’échelle une image en moins de cinq secondes grâce à son intelligence artificielle (IA).

Des images en bonne qualité et à la taille adéquate

Image Upscaler est un outil ne nécessitant aucun téléchargement. Il est entièrement disponible sur le web et ne requiert pas de s’inscrire. Pour l’utiliser, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur la page d’accueil du site. Vient alors le moment de déposer son image. Pour ce faire, il est possible de la glisser directement du dossier dans lequel elle se trouve à l’interface d’Image Upscaler. On peut également cliquer sur la zone prévue à cet effet et sélectionner la photo en question.

Il est important de noter que l’image doit idéalement être en SD, c’est-à-dire de définition standard, pour assurer un bon résultat. Le contenu ne doit pas dépasser 2048x2048. Aucune configuration ou manipulation n’est alors nécessaire. En effet, l’outil double le format de la photo, tout en améliorant la qualité de celle-ci. Pour l’agrandir davantage, il est demandé de s’inscrire et de souscrire à la version payante.

Grâce à son intelligence artificielle, elle en réduit considérablement le bruit. Le visuel est donc agrandi et bien plus net. On peut voir la différence avec le contenu de base grâce à un curseur. Pour la télécharger, il faut simplement cliquer sur le bouton en bas à droite.

ClipDrop propose également d’autres outils pour transformer le rendu de ses images. Il en existe pour enlever l’arrière-plan ou supprimer des objets ou du texte. Ils peuvent servir autant lors d’une publication pour les réseaux sociaux que d’une présentation client.