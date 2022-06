Au quotidien, les professionnels utilisent des images dans tous leurs projets : présentation client, création de site web, publication sur les réseaux sociaux… Dans certains cas, il est nécessaire de les redimensionner. Il s’agit d’une tâche simple qui est parfois plus complexe que prévu. Bien souvent, la qualité de l’image se dégrade lors de la compression et le résultat n’est clairement pas optimal. Fort heureusement, il existe des outils gratuits comme Shrink.media pour redimensionner facilement des images tout en conservant une bonne qualité.

Un outil gratuit et pratique

L’outil est simple à prendre en main et la redimension des images ne prend que quelques secondes. Il suffit de glisser la photo que l’on souhaite sur la page principale de Shrink.media. Il est aussi possible d’utiliser le bouton “Upload Image” ou de copier-coller une URL. L’image choisie doit être d’une taille maximale de 5 000px et ne doit pas dépasser 25 MB. Quatre formats différents sont pris en charge par l’outil : PNG, JPEG, JPG ou WEBP.

Pour redimensionner son image, il faut utiliser les deux curseurs de l’outil. Le premier permet de définir la qualité qui doit être conservée lors de la compression, tandis que le second sert à déterminer les dimensions du contenu. Une fois toutes les caractéristiques indiquées, l’image est redimensionnée tout de suite. Dans le cas où le résultat ne serait pas adéquat, il est possible de réajuster ses critères, toujours à l’aide des curseurs. À noter qu’on peut indiquer directement la largeur et la longueur voulue.

Shrink.media indique combien pèse désormais l’image, ses dimensions et exprime la compression qui a été effectuée en pourcentage. Il suffit de cliquer sur le bouton “Download” pour télécharger la photo. Elle peut ensuite être utilisée sur les réseaux sociaux, dans un projet ou sur une plateforme. Optimiser la taille et le poids de ses images est primordial pour améliorer la vitesse de chargement de son site web, et ainsi offrir une expérience utilisateur plus fluide.

Shrink.media est un outil totalement gratuit. Il est disponible sur desktop. Pour l’utiliser sur mobile, il est recommandé de se procurer l’application, téléchargeable sur Google Play et l’App Store.