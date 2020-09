En 2019, Google déployait officiellement les AMP Stories à travers le monde. Aujourd’hui, le géant de Mountain View lance un plugin WordPress permettant aux éditeurs de créer encore plus facilement ces formats visuels qui occupent une place de choix dans les résultats de recherche, mais qui peuvent également s’intégrer à une page web. Son nom : Web Stories.

Les AMP Stories de Google, qu’est-ce que c’est ?

Lancé en 2016, le format de pages mobiles AMP (pour « Accelarated Mobile Page ») est aujourd’hui devenu incontournable. En éliminant certains éléments ou codes parasites, il permet d’accélérer considérablement l’affichage des pages web sur smartphones, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de navigation plus fluide et agréable. Évidemment, ce n’est pas le seul avantage de ce format : grâce à un temps de chargement accéléré, les pages en AMP bénéficient d’un meilleur référencement et sont donc davantage mises en avant dans les résultats de recherche sur Google.

Forte du succès de son format, la firme de Mountain View continue inlassablement de le développer. La dernière nouveauté majeure en date, c’est l’arrivée des AMP Stories en 2019. Comparables aux stories d’Instagram (à la différence près qu’elles ne s’effacent pas au bout de 24 heures), celles-ci peuvent être intégrées à une page web afin d’améliorer considérablement son SEO, et disposent également d‘une place de choix dans les résultats du moteur de recherche de Google et dans Google Discover. Pour faciliter leur création et inciter davantage d’éditeurs à utiliser ce nouveau format, la firme de Mountain View a récemment lancé un plugin WordPress baptisé « Web Stories ».

Web Stories, le plugin pour WordPress qui facilite leur création

Selon les propres mots de Google, Web Stories est un plugin gratuit pour les propriétaires de site WordPress qui permet de « créer facilement des récits visuels avec des animations attrayantes et engageantes pour plonger les lecteurs dans des expériences en plein écran et à chargement rapide » .

Comparable à Canva de par son fonctionnement et sa facilité d’utilisation, cet éditeur se dote d’une fonctionnalité glisser-déposer qui permet d’incorporer en un seul geste les éléments visuels de votre choix à vos créations. Vous pourrez également éditer les couleurs ainsi que les typographies des textes, gérer des calques ou encore éditer des dégradés.

Si vous êtes en panne d’inspiration pour créer des AMP Stories à partir de zéro, pas de panique : Google a pensé a tout et vous propose des modèles déjà établis (templates), que vous pourrez éditer à votre guise pour qu’ils soient en accord avec votre charte graphique. Mieux encore, Google s’est également associé à Unsplash pour faciliter votre recherche d’images libres de droits, et à Coverr pour les médias vidéos. Enfin, le géant de Mountain View a créé une petite liste de conseils pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ce format.