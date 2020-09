Quand on crée un projet, le design est essentiel. Il est important de choisir une police de caractère. Pour son logo, son site, d’une manière générale sa communication, la police de caractère est importante et permet de se faire remarquer. Des marques comme Google, Netflix, Apple ou encore Facebook ont des polices bien précises qui rendent ces marques uniques.

Fonts in The Wild est une bibliothèque proposant un grand nombre de police d’écritures pour lancer son projet ! L’outil est divisé en trois grandes catégories, les polices gratuites, les polices Google et les polices Adobe. Avec Fonts in The Wild, la créatrice Meghan Martin, Product Designer and Creative Developer, explique avoir résolu un problème qu’elle rencontrait souvent, à savoir « trouver des polices de qualité, gratuites et payantes. » Fonts in The Wild est ainsi une ressource qui permet de trouver rapidement de superbes polices gratuites, mais aussi de s’en inspirer pour un futur projet !

Une ressource pertinente pour les designers

Comme expliqué ci-dessus, la recherche sur le site se fait en fonction de « trois filtres » : polices gratuites, polices Google et police Adobe. Il est également possible d’utiliser la barre de recherche pour taper le nom de police.

Lorsque l’on clique sur une police, cette dernière apparaît, ainsi que des liens pour la télécharger. En-dessous, on trouve d’autres polices qui pourraient être intéressantes.

Une fonctionnalité qui pourrait être prochainement développée sur l’outil, serait la possibilité de changer le texte, afin de voir en direct avec certains mots, le rendu de la police.

Dans le même genre d’outils, nous vous avons déjà présenté Font in Logo. Ce dernier est gratuit et permet d’identifier facilement la police de n’importe quel logo. Autre outil très pertinent, Brandfetch. La plateforme permet de trouver en quelques clics, les logos, polices et couleurs utilisées par les marques.