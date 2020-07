En tant que designer, développeur ou tout simplement personne curieuse, il arrive de vouloir trouver la couleur d’un logo ou la police utilisée par une marque. Autre exemple, lorsque l’on souhaite apposer le logo d’un partenaire sur un document et que le partenaire tarde à envoyer ce dernier, ou bien qu’il n’est pas au bon format… Pour cela, il existe plusieurs outils dont Font in Logo, permettant de trouver gratuitement la police de n’importe quel logo. Aujourd’hui, c’est un outil allant un peu plus loin que l’on met en avant !

Brandfetch est tout simplement un moteur de recherche pour trouver diverses ressources numériques comme : logos, couleurs, polices et images de n’importe quelle entreprise. Brandfetch est un peu le concurrent de Brands of the World, avec cependant une modernité bien plus importante et des ressources supplémentaires !

Le lieu de référence pour obtenir les ressources numériques d’une entreprise

Le fonctionnement de Brandfetch est très simple. Une fois sur la page d’accueil, il suffit de taper le nom d’une marque ou d’entrer une URL. Prenons l’exemple de Facebook comme ci-dessous.

On obtient ainsi 2 logos en PNG, 1 en SVG, mais aussi trois couleurs dominantes pour la marque. En fonction des marques il est possible d’obtenir la police d’écriture du logo !

Si une information semble erronée, il est possible de suggérer des modifications ou bien de réclamer la page, s’il s’agit de votre entreprise.

Par ailleurs, Brandfetch s’intègre à plusieurs outils comme : Figma, Adobe XD, Sketch, Canva et Miro. Dans Adobe XD par exemple, l’extension Brandfect permet d’automatiser la recherche des ressources. Il suffit d’entrer l’URL et de récupérer le logo, directement dans Adobe XD. Une extension Chrome est même disponible gratuitement.

Brandfetch propose également une API. Cette dernière est gratuite pour 100 requêtes par mois. Ensuite, une offre payante à 129 dollars par mois est proposée avec, 5000 requêtes par mois.