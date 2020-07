Lorsque l’on travaille sur la charte graphique de son entreprise, ou tout simplement une présentation, une attention particulière doit être portée sur le design, les couleurs ou encore la police d’écriture. Pour cela, observer ce que font les grandes marques, les concurrents est une bonne idée pour obtenir de l’inspiration.

Un logo, une police d’écriture !

Font in Logo est un outil gratuit très pratique, qui permet en quelques secondes d’obtenir le nom de la police d’écriture utilisée par les marques. C’est notamment un outil pratique pour les personnes qui veulent créer un logo ! À l’origine du projet, on retrouve Bardhyl Bytyqi, CEO et fondateur de l’agence Azwedo. Lors d’une conférence donnée par ses équipes l’importance des polices de caractères connues a été abordée. C’est ainsi qu’ils ont commencé à collecter des données sur les polices, afin de proposer une plateforme permettant de rechercher les polices utilisées par les marques. Pour aller plus loin, Colors & Fonts est un outil similaire proposant une bibliothèque de couleurs, de polices et de ressources dédiée aux développeurs et designers.

Une curation faite manuellement

Une fois sur le site, il suffit de taper le nom d’une entreprise pour obtenir divers détails sur la police utilisée. Sur la page d’accueil, certaines marques sont directement mises en avant. Il est également possible de faire une recherche en fonction du type de police : Sans, Serif, Display, Script.

Par exemple, si l’on recherche la police d’écriture de Airbnb, voici ce que l’on obtient :

Dans un premier temps, Font in Logo présente en quelques lignes l’entreprise. Ensuite, le nom de la police d’écriture ainsi que des informations sur cette dernière sont données. Un bouton pour obtenir la police est mis en avant, ainsi que différents liens de partage vers les réseaux sociaux. En fonction des polices, d’autres marques utilisant la même police peuvent être proposées par l’outil.

Par ailleurs, n’importe qui peut ajouter une marque à Font in Logo.