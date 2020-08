Sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Twitter, TikTok, il est possible d’ajouter un lien dans les biographies. Sur Instagram notamment, il est commun d’écrire dans la légende d’un post “lien dans la bio pour en savoir plus”. Une fonctionnalité pratique et pourtant limitée.

En effet, un média par exemple aimerait mettre les liens des articles les plus récents ou des plus populaires. Cependant, Instagram limite a un seul lien, en général le lien du site web. Il existe pour cela plusieurs outils permettant de gérer les liens dans sa bio et ainsi ne plus être limité à un lien unique redirigeant sur la homepage d’un site.

C’est ce que propose Stacky.me, un outil permettant de connecter tous les comptes de réseaux sociaux, sur une page unique et personnalisée. Il optimise ainsi le potentiel des liens dans les biographies ! Stacky permet, à partir d’un lien unique, de rediriger les utilisateurs sur d’autres réseaux sociaux, des pages précises d’un site etc.

Une gestion efficace des liens !



le reciblage des pixels pour construire une audience de qualité

la collecte des leads via une intégration Webhooks ou Mailchimp

la possibilité d’ajouter des paramètres UTM pour un meilleur suivi sur Google Analytics

la programmation de liens pour que ces derniers apparaissent au bon moment

Stacky est un éditeur de liens qui fonctionne grâce à un éditeur en drag and drop. La personnalisation de la page se fait ainsi très facilement et tous les éléments de la page peuvent être modifiés. Stacky offre un grand nombre de fonctionnalités comme :

Une page Stacky peut par exemple comporter des liens vers WhatsApp et Messenger pour être contacté facilement, des liens vers une page de promotion, vers le service client, les articles les plus populaires, sa page Soundclound…

Stacky est un outil freemium. Il existe ainsi une version gratuite et trois offres payantes, dont le prix varie de 5 à 35 dollars par mois. Pour chaque offre, le nombre de projets et les options de personnalisation, les integrations varient. Par exemple seules les offres à 15 et 35 dollars par mois, permettent de programmer des liens dans Stacky.