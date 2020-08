Après sa guerre ouverte avec Epic Games et les nombreuses plaintes de diverses sociétés telles que Netflix, Spotify, Rakuten, Match Group, et même Microsoft, Apple fait une nouvelle fois parler de son App Store. Cette fois, c’est pour avoir voulu contraindre WordPress à monétiser son application à travers des achats intégrés. L’objectif pour la firme à la pomme : récolter ses fameux 30% de taxe qui font tant parler. Une tentative néanmoins avortée, puisque l’entreprise de Tim Cook a fini par se rétracter, tout en présentant ses excuses. Retour sur cette nouvelle affaire rocambolesque.

C’est le 21 août 2020 que Matt Mullenweg, co-fondateur de WordPress, a publié sur son compte Twitter une série de messages indiquant qu’Apple bloquait toutes les mises à jour de son application iOS. Il explique : “Nous avons été bloqués sur l’App Store. Pour pouvoir à nouveau envoyer des mises à jour et des corrections de bogues, nous avons dû nous engager à prendre en charge les achats in-app pour nos plans premium“.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?

— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020