Depuis plusieurs années, l’entreprise de Tim Cook cherche à amorcer un virage écolo pour atteindre la neutralité carbone. Pour que cela devienne réalité, Apple a besoin de l’aide de ses partenaires taïwanais, TSMC et Foxconn, qui fabriquent l’iPhone et des puces dans leurs usines. Aujourd’hui, 90% de l’énergie nécessaire pour produire l’iPhone est encore d’origine fossile, mais cela pourrait bien changer.

Les grandes entreprises peuvent-elles amorcer un virage écolo ?

Même si pour Daniel Tanuro, ingénieur agronome et environnementaliste, les géants du web sont encore loin d’être écolos, cela semble être sur le point de changer. TSMC et Foxconn, installent de plus en plus de panneaux solaires et achètent de l’électricité à des parcs éoliens, conformément à l’objectif d’Apple de rendre tous ses produits neutres en carbone d’ici 2030 pour prendre ce virage écolo tant attendu. Une belle preuve que la pression sur le climat peut également venir des entreprises. Selon Prakash Sharma, analyste de la transition énergétique au sein du cabinet de conseil Wood Mackenzie :

“Ce qu’Apple et d’autres entreprises essaient de faire, c’est de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’Accord de Paris en décarbonisant la fabrication de leurs produits et en faisant de l’utilisation des énergies renouvelables une condition préalable pour leurs partenaires et fournisseurs. Cela prend de l’ampleur car de plus en plus d’entreprises s’orientent dans cette direction et c’est une bonne nouvelle pour la planète”.

Pour le moment, Apple a réussi à convaincre 71 fournisseurs à n’utiliser que des énergies renouvelables. Ces premiers engagements permettront d’éviter plus de 14,3 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. L’équivalent de la pollution de 3 millions de voitures chaque année. Ça commence à devenir intéressant. TSMC et Foxconn sont certainement les deux plus gros fournisseurs d’Apple et leur implication dans ce projet est symbolique. De son côté, Facebook a aussi entamé son virage écolo en réduisant de 59% ses émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement taïwanais s’engage

Apple et ses fabricants travaillent avec l’énergie éolienne et solaire. Une énergie bon marché, mais qui ne produit pas à toute heure de la journée. C’est tout le problème. Les usines du géant américain ne peuvent pas fonctionner pendant 24 heures d’affilée. Foxconn a par exemple décidé d’installer des panneaux solaires sur les toits et de ses usines dans la province du Henan en Chine, où le charbon est toujours la source d’énergie dominante. De son côté, TSMC s’est engagée à produire de l’énergie renouvelable pour l’ensemble de ses activités d’ici 2050.

Bonne nouvelle pour Apple, le gouvernement taïwanais s’engage également dans cette direction. Jonathan Luan, analyste pour Bloomberg basé à Pékin affirme que :