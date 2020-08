Internet est supposé être accessible à tous, tout comme les sites internet. Cependant, de nos jours, il y a encore des sites qui ne peuvent pas être utilisés par des personnes handicapées : déficients visuels, sourds, malentendants etc. Ces dernières représentent 20% de la population mondiale. Par ailleurs, aujourd’hui tous les sites web liés aux entreprises sont désormais considérés comme des lieux d’hébergement public et doivent être accessibles aux personnes handicapées. Aux États-Unis par exemple, les sites internet doivent respecter un ensemble de règle, de l’ADA compliance. Il existe également des directives liées aux contenus nommées WCAG.

Un test d’accessibilité rapide

aCe est un outil qui a dans un premier temps a été développé en interne, au sein d’accessiBe, une solution permettant d’être entièrement conforme aux directives WCAG et ADA. aCe est aujourd’hui accessible à tous et de manière gratuite et permet en quelques minutes de voir si un site est conforme avec les directives ou non. aCe est un outil alimenté par l’intelligence artificielle et fournit des résultats immédiats. Un outil pratique qui permet de montrer la bonne voie aux détenteurs d’un site, tout en faisant la promotion du produit principal et leader du marché, à savoir accessiBe.

Une fois sur aCe, il suffit d’entrer l’URL d’un site pour voir si ce dernier est conforme aux normes. N’importe quel site peut être testé.

De nombreux éléments sont fournis pour améliorer l’accessibilité d’un site

Un score sur 100 est donné par catégories, avec différentes informations sur les éléments cliquables, les titres, la tabulation, l’orientation, les menus, les graphiques, les formulaires, la lisibilité, les carrousels ou encore un score plus général. En fonction de l’analyse, chaque élément est devancé par une croix rouge en cas de problème ou une pastille verte pour indiquer que les conditions sont bien remplies.

Il est possible d’obtenir un audit d’accessibilité complet en entrant son nom et prénom ainsi qu’une adresse mail. Par ailleurs, lorsque les résultats apparaissent, une pop-up est également affichée et permet d’échanger avec une personne d’AccessiBe.

Une belle initiative, et un outil de sensibilisation qui permet de faire le point sur l’accessibilité de son site, et d’éviter en fonction du pays, des poursuites judiciaires.