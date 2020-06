En France, 1,7 million de personnes sont touchées par des troubles de la vision. Ces personnes sont à même de rencontrer des difficultés dans leurs déplacements du quotidien. C’est en ce sens que Microsoft a créé Soundscape. Il s’agit d’une application, gratuite, qui permet de guider les personnes, à l’aide d’indications sonores pour découvrir l’environnement extérieur. Encore une fois, Microsoft mise sur la recherche, on le connaît d’ailleurs pour ses nombreuses propositions en lien avec l’intelligence artificielle, comme le “hackage” des cancers, ou encore la compréhension d’images.

Soundscape repose sur une expérience audio en 3D

L’objectif de Soundscape est de permettre aux personnes ayant des troubles de la vision d’explorer l’environnement qui les entoure de façon autonome, en étant guidées par des indications audio en 3D. Concrètement l’application s’utilise avec un casque audio de réalité augmentée et fait appel à l’audio en 3D. C’est-à-dire que cela va permettre de diffuser une information dans une oreille en particulier de la personne. Par exemple, si elle cherche un endroit spécifique et qu’elle se trouve sur sa droite, elle recevra l’information dans son oreille droite.

Cette technique va permettre de créer un lien plus naturel et plus intuitif avec l’environnement où la personne se déplace. Les indications sonores vont permettre de créer une carte mentale de l’environnement et l’ensemble des déplacements seront ainsi plus simples à réaliser au quotidien. D’autant plus que sur l’application, la personne peut indiquer et marquer les endroits qu’elle fréquente au quotidien, comme un arrêt de bus, l’entrée de son immeuble, ou encore ses magasins favoris par exemple.

Quant à l’aspect sécurité que l’on imagine remis en cause lorsqu’on porte un casque ou des écouteurs dans la rue et qui est un danger, d’autant plus pour les malvoyants, l’application a tout prévu et informe les utilisateurs lorsqu’ils approchent d’une intersection ou d’un passage piéton.

Une application pour améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap

Soundscape est un projet pensé depuis 2014, par Amos Miller. Ce dernier est chercheur et développeur en stratégie de produits chez Microsoft Research, il est non-voyant suite à une maladie génétique et s’est rendu compte du besoin de faciliter la vie de ceux qui ne voient pas, après avoir cherché un restaurant dans Londres avec sa fille de 5 ans.

Pour le développement de cette application, Microsoft a donc fait appel à l’Association Valentin Haüy. L’association a pu tester la version bêta de l’application et conseiller sur les améliorations à apporter. Pour Manuel Peirera, responsable de l’Accessibilité Numérique de l’association, « Cette collaboration entre l’AVH et Microsoft permet aujourd’hui d’ouvrir l’usage de solutions numériques au plus grand nombre possible de personnes déficientes visuelles. L’usage de technologies d’aide n’est en effet pas toujours naturelle pour nombre d’entre elles, et la mise en place de formations est un vrai plus ».

Du côté de Microsoft France, Philippe Trotin, en charge de la mission Handicap et Accessibilité, précise « À quoi servent les nouvelles technologies si elles ne sont pas exploitées pour améliorer l’inclusion de tous, et notamment des personnes en situation de handicap ? L’application va considérablement améliorer la vie des déficients visuels, en fluidifiant leurs déplacements ».

Dès à présent, l’application est disponible en téléchargement mais attention, pour le moment uniquement pour les smartphones iOS.