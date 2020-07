Les couleurs sont essentielles au quotidien. Pour une présentation, un logo, écrire un mail, elles sont très souvent utilisées. Cependant, trouver des couleurs qui s’associent correctement n’est pas chose aisée. Chez Siècle Digital nous dénichons de nombreux outils en rapport avec les couleurs. On peut citer Litur, qui aide à trouver, rassembler et créer des palettes de couleurs ou encore Happy Hues pour trouver la bonne palette de couleurs pour un projet.

Color Palette Generator est un outil gratuit développé par Csaba Kissi, un développeur Full Stack. Il a déjà créé d’autres outils, comme par exemple Tabler Icons, un outil qui permet d’obtenir 558 icônes entièrement personnalisables.

Des centaines de palettes générées automatiquement

Color Palette Generator est tout simplement un générateur de palette de couleurs, très simple à utiliser. En cliquant sur la barre d’espace du clavier, une nouvelle palette est générée automatiquement. Pour copier les cinq couleurs de la palette générée, il suffit de cliquer sur la touche C. Pour copier les couleurs de manière individuelle, il faut simplement cliquer sur chaque couleur.

On reprochera peut-être à l’outil qu’il n’est pas (encore ?) possible de sauvegarder des palettes ou de retrouver celles précédemment générées. Un outil cependant pratique pour trouver de l’inspiration, en ayant simplement à cliquer sur la barre d’espace. Un générateur à utiliser pour un site, un logo et pourquoi pas repeindre un mur !