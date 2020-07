Les couleurs sont un élément essentiel dans le design et plus généralement pour les entreprises. Les couleurs ont une signification et leur utilisation doit se faire de manière intelligente. Chez Siècle Digital, nous avons déjà mis en avant un grand nombre d’outils traitant des couleurs. On peut citer Colors & Fonts, une bibliothèque de couleurs, de polices et de ressources pour les développeurs et designers, Colorsinspo pour comprendre et choisir les bonnes couleurs ou encore Happy Hues pour trouver la bonne palette de couleurs.

Aujourd’hui c’est de l’application Litur for macOS que l’on présente ! Initialement lancée sur iOS il y a plusieurs mois, l’application est désormais disponible sous macOS. Litur est tout simplement une application permettant de trouver des couleurs, les collecter et les organiser ! Une boîte à outils qui va faciliter le quotidien des designers.

L’outil parfait pour retrouver des couleurs



L’utilisation de Litur est très simple. Une fois l’application installée, il est possible par exemple d’ouvrir une photo et d’obtenir les différentes couleurs sur celles-ci en un simple clic. Les couleurs s’enregistrent automatiquement au sein de Litur, afin de les retrouver facilement. Ensuite, il est possible de facilement retrouver une couleur via la barre de recherche.

Pour chaque couleur apparaît le code Hex, rgb, cmyk, hsb. Des couleurs complémentaires, analogies, monochromatiques sont également suggérées. Litur propose également un contrôleur de contraste, permettant de modifier certains paramètres. Ensuite, l’application propose un autre onglet nommé “Palettes” dans lequel il est possible de créer des palettes de couleurs à partir des couleurs enregistrées ou bien de découvrir les palettes créées automatiquement par l’application. Plusieurs raccourcis sont proposées par Litur pour ouvrir l’application ou encore zoomer facilement sur une image.

Côté prix, l’application Litur n’est pas gratuite. En passant par le site web, l’application reviendra à 10,70 euros. Via l’AppStore cette dernière revient à 13,99 euros.

Enfin, à noter, les couleurs et palettes de couleurs se synchronisent directement sur iOS, watchOS et macOS afin d’avoir les mêmes informations sur des appareils différents.