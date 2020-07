Amazon continue de réinventer la façon dont on fait les courses. Cette fois, le géant du e-commerce s’attaque au traditionnel chariot de courses, en présentant une version améliorée et intelligente de celui-ci. Baptisé “Dash Cart”, ce caddie made in Amazon a la particularité de scanner lui-même vos courses et vous permet ainsi de payer vos achats, sans avoir à passé par la caisse. Entrez, shoppez, partez.

Le Dash Cart, un chariot intelligent et connecté

C’est sur son site que le géant du e-commerce a annoncé, le mardi 14 juillet dernier, l’arrivée du Dash Cart, un chariot connecté et intelligent. Son objectif est simple : permettre aux clients d’un supermarché de faire leurs courses encore plus rapidement, en passant l’étape du passage à la caisse.

Pour en profiter, le client devra d’abord afficher un QR code sur leur smartphone avec l’application Amazon. Ce code sera ensuite scanné par un lecteur placé sur le Dash Cart : cela permettra au chariot de reconnaître l’utilisateur et de le connecter à son compte. Par la suite, il suffira de placer des sacs à l’intérieur du chariot et de faire ses courses comme à l’accoutumée. En effet, le Dash Cart scanne automatiquement les produits qui sont placés en son intérieur grâce à des capteurs et des caméras qui utilisent la technologie de la vision par ordinateur.

À noter que pour les produits en vrac, tels que les fruits et les légumes par exemple, l’utilisateur devra saisir manuellement un code PLU, mais n’aura pas besoin de peser ses achats ; là encore, c’est le Dash Cart qui s’en occupe. Une fois ses courses terminées, le client pourra alors s’en aller du magasin en empruntant la sortie réservée aux Dash Cart, et ses courses lui seront automatiquement facturés sur le moyen de paiement enregistré sur son compte Amazon.

Précisons que les clients pourront profiter des offres promotionnelles en vigueur dans le supermarché, puisque le chariot est équipé d’un scanner pour les bons de réduction. Aussi, l’écran de contrôle du Dash Cart affiche au fur et à mesure le prix total des courses effectuées, et se met à jour de façon instantanée à chaque nouveau produit ajouté ou retiré.

Amazon réinvente la façon de faire les courses

Dès 2016, Amazon faisait part de son intention de réinventer les courses de la vie réelle en annonçant son projet Amazon Go, qui consiste en des points de vente connectés, sans caisses et sans files d’attente. Le premier d’entre eux est né deux ans plus tard, en 2018, dans la ville de Seattle aux États-Unis. Plus récemment, en 2019, le géant du e-commerce a fait savoir qu’il allait ouvrir une nouvelle chaîne de supermarchés aux États-Unis et que le premier de ces magasins se trouverait à Los Angeles. Et c’est justement ce premier supermarché qui accueillera les Dash Carts dès son ouverture cette année.