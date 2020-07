L’arrivée de la dernière version bêta d’iOS 14 a permis de révéler que plusieurs grandes applications espionnaient et copiaient les données du presse-papier des appareils iPhone, et ce, à l’insu des utilisateurs. Un problème qui touche notamment les applications Reddit, LinkedIn, TikTok ou encore Google News. Face à cette découverte, la plupart des applications concernées ont d’ores et déjà annoncé la correction de ce manquement.

La prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation des iPhone et iPad, iOS 14, apporte avec elle une fonctionnalité permettant d’indiquer aux utilisateurs si une application copie les données stockées dans le presse-papier de leurs appareils. C’est grâce à elle que plusieurs utilisateurs ont pu découvrir que des applications telles que TikTok, Reddit, LinkedIn, Google News, Patreon, les jeux Call of Duty ou encore Fruit Ninja, “espionnaient” et stockaient les contenus enregistrés dans leur outil de note.

LinkedIn is copying the contents of my clipboard every keystroke. IOS 14 allows users to see each paste notification.

I’m on an IPad Pro and it’s copying from the clipboard of my MacBook Pro.

Tik tok just got called out for this exact reason. pic.twitter.com/l6NIT8ixEF

— Don 𝘧𝘳𝘰𝘮 urspace.io (@DonCubed) July 2, 2020