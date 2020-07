Si vous êtes comme moi un grand amateur de dinosaures, sachez que vous pourrez désormais les observer sous un nouvel angle. Grâce à la réalité augmentée, Google vous propose d’observer un tyrannosaurus rex, un brachiosaure ou encore 8 autres espèces de dinosaures, gambader dans votre jardin ou dans votre quartier.

Des dinosaures dans votre salon grâce à Google

C’est génial d’apprendre les caractéristiques des dinosaures dans les livres, mais c’est encore mieux de les observer dans le monde réel n’est-ce pas ? Si cela peut sembler complètement fou, c’est pourtant une réalité grâce à une nouvelle fonctionnalité proposée par Google directement depuis son moteur de recherche. La prochaine fois que vous chercherez des statistiques sur un brachiosaure, un ptéranodon, ou encore un ankylosaure, vous pourrez avoir une idée de son apparence dans le monde réel. Démonstration :

Depuis mai 2019, Google travaille sur cette fonctionnalité. On se souvient notamment des premiers animaux disponibles en réalité augmentée sur le moteur de recherche de Google. Les animaux les plus populaires comme le requin, l’alligator ou encore le panda ont été les premiers à proposer l’affichage en 3D et une projection en réalité augmentée. Depuis, les chats, les scorpions, les ours, les tigres, et bien d’autres animaux encore sont aussi disponibles en réalité augmentée.

Les graphismes sont basés sur Jurassic World Alive

Aujourd’hui Google va encore plus loin en s’attaquant aux dinosaures. Le géant américain s’est basé sur les graphismes de Jurassic World Alive, un jeu mobile qui a permis de faire le lien avec la réalité augmentée. Si vous êtes curieux de connaître la liste complète des dinosaures disponibles en réalité augmentée, la voici : le tyrannosaure rex, le velociraptor, le triceratops, le spinosaure, le stegosaure, le brachiosaure, l’ankylosaure, le dilophosaure, le pteranodon et le parasaurolophus.

Évidemment les dinosaures s’adaptent automatiquement à l’environnement dans lequel vous les placez. Cela signifie que vous n’aurez pas de mal à faire rentrer un T-rex dans votre salon, ce qui logiquement ne serait absolument pas possible. Attention : tous les smartphones et toutes les tablettes ne pourront pas prendre en charge cette fonctionnalité. Si vous êtes sur Android, vous aurez besoin d’un appareil compatible avec ARCore, et si vous êtes sur iOS, vous aurez besoin d’un appareil équipé au moins d’iOS 11.