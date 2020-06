Les illustrations sont de plus en plus utilisées pour donner vie à un projet, remplacer des mots ou tout simplement ajouter un peu de visuels ! Il existe un grand nombre de sites permettant de dénicher des illustrations originales et personnalisables à l’instar de Blush ou Control Illustrations. On trouve également des créateurs d’illustrations comme Flow Lava.

Récemment sur Product Hunt, c’est un autre type d’outils qui a été mis en avant, toujours en rapport avec les illustrations. Créé par Shan Huang, Pose Animator permet d’animer les courbes d’une illustration vectorielle en 2D grâce à l’intelligence artificielle. En utilisant la webcam de n’importe quel utilisateur, tout le monde peut donner vie à un avatar.

Des illustrations qui prennent vie grâce aux mouvements

Une fois sur le site, deux options sont disponibles :

Animated 2D avatar – Camera Feed demo

Animated 2D avatar – Image demo

Le premier lien, active la webcam d’un ordinateur et utilise les modèles FaceMesh et PoseNet pour animer un avatar. Les utilisateurs peuvent choisir un avatar masculin ou féminin, et laisser apparaître les différents points de reconnaissance, à savoir le nez, les yeux, la bouche ainsi que le contour du visage.

L’option Image demo, n’utilise pas le caméra de l’appareil photo, mais présente divers exemples d’images statistiques et le rendu de l’avatar. Par exemple, il y a une image d’un garçon tenant un donut, ou encore d’un jeune homme tenant une bière. Sur la droite, on peut voir l’avatar (féminin ou masculin) prendre la même pose que sur la photo.

Pose Animator prend en charge la détection d’une seule pose et d’un seul visage et peut être testé sur ordinateur, via Chrome et Safari.

Pour découvrir la procédure afin d’animer son propre design, il suffit de suivre les conseils donnés sur GitHub. Sur Product Hunt, les retours face à Pose Animator sont positifs. On peut lire ” impressionnant, bien joué”, “Bravo! Je suis sûr que beaucoup de millenials voudront l’utiliser” ou encore “c’est incroyable”.