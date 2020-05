Les illustrations sont un contenu essentiel de nos jours. Elles servent à illustrer des sites web, des landing pages, des articles, des maquettes… Bien souvent, les illustrations se ressemblent et il arrive que certaines entreprises concurrentes utilisent les mêmes. Pour faire face à ce problème, Pablo Stanley et des amis à lui ont créé durant le confinement, Blush.

Rendre l’art plus accessible de manière simple !

Blush est une bibliothèque d’illustrations étonnantes et colorées, permettant de faire la différence face à la concurrence. Blush regroupe le travail d’artistes du monde entier. Les illustrations proposées gratuitement satisferont tous les goûts et permettront d’illustrer tous les projets. Blush est disponible sous forme de plugin Figma et d’application web. Pablo Stanley est également à l’origine d’Open Peeps, une bibliothèque d’illustrations en noir et blanc dessinées à la main, et dont les éléments des personnages (bras, jambes, bustes…) peuvent être modifiés sans limite.

Toutes les illustrations sont personnalisables. Il existe au total 13 collections proposant des illustrations de paysages, de plantes, de personnages ou encore de produits alimentaires. Il est ainsi possible de modifier la couleur de l’arrière-plan, les éléments présents sur les photos ou encore de laisse l’outil proposé une version random de l’illustration initiale.

Un outil gratuit à vie !

Une fois que l’illustration est finalisée, il est possible de la télécharger au format Small PNG. Pour télécharger les illustrations au format medium ou large PNG, il faut s’inscrire sur Blush. Pour obtenir les illustrations au format SVG, il existe un forfait payant. Les illustrations peuvent être utilisées à des fins personnelles et commerciales. Aucun crédit n’est nécessaire, mais il est vivement recommandé de créditer l’artiste !

À l’avenir un plugin Sketch et Adobe XD, ainsi qu’une extension Google Chrome devrait voir le jour ! Blush permet ainsi de créer par exemple, des bannières pour des articles de blog, des diapositives originales ou encore d’illustrer des flyers avec des illustrations uniques.