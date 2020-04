Lorsque vous créez votre site, une landing page ou encore votre campagne marketing, vous êtes parfois à la recherche d’illustrations, pour rendre plus visuels vos projets. Si vous êtes en ce moment à la recherche d’illustrations originales et surtout personnalisables, je vous propose de découvrir Control Illustrations. Ce site propose une bibliothèque avec 108 illustrations.

Des illustrations pour toutes les situations !

Dans le détail, Control Illustrations propose 18 personnages, dans 3 types de scènes différentes, le tout dans deux styles différents : solid ou linear. C’est comme ça que l’on obtient 108 illustrations uniques. Vous pouvez également profiter de 9 animations HD, pour vos landing pages. Toutes les illustrations sont 100% vectorielles et compatibles avec Adobe Illustrator, Figma et Sketch.

Une version gratuite ou payante en fonction de vos besoins

Côté prix, vous pouvez télécharger gratuitement les 108 illustrations au format PNG. Si vous souhaitez les illustrations pour Sketch, Adobe Illustrator et Figma, il faudra débourser la somme de 38 dollars. Dans les deux cas, les illustrations peuvent être utilisées à des fins personnelles et commerciales. Enfin, pour bénéficier d’un accès illimité à Craftwork et profiter de milliers d’illustrations vectorielles, un abonnement à 99 dollars par an est proposé.

L’outil remporte un franc succès et a même été élu produit du jour sur Product Hunt. Les retours des utilisateurs sont positifs. Ces derniers apprécient les deux styles d’illustrations et le fait que les illustrations peuvent être téléchargées gratuitement.

Toutes nos ressources pour trouver des illustrations

Si vous êtes à la recherche d’autres illustrations, nous vous présentions il y a quelques semaines, Open Peps. Ce site propose des illustrations dessinées à la main, en noir et blanc et entièrement personnalisables. Au total, plus de 500 000 combinaisons sont disponibles, permettant d’obtenir des personnages uniques pour illustrer votre marque. Autre site intéressant : Vector Illustration Creator. Ce dernier permet de créer des illustrations professionnelles et entièrement personnalisées. Pour faire simple, il s’agit d’un créateur d’illustrations vectorielles. Enfin, autre projet pertinent pour trouver de belles illustrations : Illustration Gallery. Des illustrations entièrement gratuites et libres de droits, pour tous les usages.